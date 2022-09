„Bez fandění to byla nuda. Chtěli jsme, aby se vyhrálo, proto jsme začali zase hráče povzbuzovat. To víte, že se nám nelíbilo, jakým způsobem se přistoupilo k utkání se Slavií. Porážka 0:6 byla ostudná, navíc ten předvedený výkon byl otřesný,“ řekl za Fanklub FK Teplice Marek Mařík.

On i jeho kamarádi těžce kousal, že v Praze byli žlutomodří za otloukánka, který si nechal dobrovolně nařezat. Proto se teplický fanklub zprvu rozhodl demonstrativně šetřit své hlasivky na další domácí duel, v němž Teplice příští sobotu přivítají Spartu.

Sparta hledá svou tvář. Debata o titulu teď není na místě, říká Dán Priske

„Já jsem ten transparent jsem viděl. Souhlasím s tím, že by fanoušci chtěli vidět hrát Teplice každý zápas v plné sestavě, chápu je, ale ve finále, a to jsem teď chytrý, to vyšlo krásně, Jablonec jsme porazili. Fanoušci by ale mohli chápat i nás. Kádr nemáme tak široký, proto jsme se rozhodli některé hráče šetřit na Jablonec,“ vysvětloval na tiskové konferenci trenér Jiří Jarošík.

„Ty zápasy šly rychle po sobě. Vsadili jsme vše na sobotní zápas, vyšlo to. Vím, že jsem si mohl naběhnout, mohli jsme být za ještě větší hlupáky,“ pokračoval stratég žlutomodrých a ještě jednou zopakoval, že rozhořčení příznivců chápe.

Tři body ze dvou zápasů

S postupem svého trenéra souhlasil i záložník Tomáš Kučera, přestože ho mrzelo, že v Edenu nehrál od začátku. „Nikdo nečekal, že na Slavii vyhrajeme. Mrzí nás, jak to tam dopadlo, ale zápasy byly v rychlém sledu, hodili jsme to za hlavu a vyhráli nad Jabloncem. To jsme chtěli, ze dvou zápasů máme tři body. Můžeme být spokojeni, spravili jsme si chuť,“ vykládal novinářům.

Ševci jako vikingové. Fillo litoval rány do břevna: Moje chyba, měl to být gól

Jaký má názor na tichý protest teplických věrných? „Respektuju lidi, jejich názor, mají právo pískat, být nespokojení, ale ve finále si stejně musíme pomoct sami. Využili jsme toho, že někdo z nás na Slavii nehrál plný počet minut a myslím si, že ve druhé půli jsme proti Jablonci fyzicky působili lépe.“