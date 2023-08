Fotbalová FORTUNA:LIGA má za sebou druhé kolo, které naznačilo, jací hráči mají potenciál kralovat tuzemské soutěži. Skvělé výkony předvedli slávistický útočník Mojmír Chytil či záložník Sparty Lukáš Haraslín.

Mojmír Chytil v dresu Slavie | Foto: Profimedia

Po přestupu z Olomouce do Slavie se útočník Mojmír Chytil podíval na hřiště vždy pouze jako střídající hráč. Za 59 minut pobytu na hrací ploše má ale čtyřiadvacetiletý forvard skvělou bilanci – dvě branky, asistenci a k tomu i neproměněnou penaltu

„Trenéři mají ode mě nějaká očekávání, chtějí, aby ten útočník nějak hrál. Je to trošku něco jiného, než jsem byl zvyklý v Olomouci. Musím se s tím vypořádat. Furt se učím nějaké věci, máme hodně videa. Styl je hodně náběhový, to se trochu učím. Ale myslím, že za chvilku si to ještě více sedne a bude to super,“ říká pokorně Chytil.

Nová posila sešívaných po střídání v Českých Budějovicích za stavu 1:1 rozhodla zápas. Chytil nejprve nahrál zcela volnému Provodovi na gól, poté rodák ze Skalky zvýšil na 3:1 pohlednou patičkou.

„Provi (Lukáš Provod, pozn. redakce) centroval na přední tyč a já jsem předskočil obránce. Byl jsem hodně před přední tyčí, tak jsem se snažil to nějak protečovat, aby to šlo na branku. Zvolil jsem patičku a naštěstí to tam padlo,“ popsal Chytil pohledný fotbalový moment.

Spartu táhne Haraslín

V dresu Sparty se stal hlavní tváří ligového úvodu slovenský záložník Lukáš Haraslín. Ten rozhodl úvodní utkání s Olomoucí, když se dvakrát gólově prosadil z protiútoku. „Na tréninku pilujeme přesně i tyhle situace. Myslím, že jsme brejkové situace udělali tak, jak to děláme na tréninku. Rychle jsme akce zakončili. Jsem rád, že se nám to daří přenášet do zápasů,“ pochvaloval si.

V utkání ve Zlíně byl Haraslín nejvýraznějším z útočné trojice, v 73. minutě ale střídal kvůli narůstající únavě. „Pořád trochu cítím únavu po náročné přípravě. Jak jsem se cítil dobře celý týden, ráno před zápasem mě bolelo snad úplně všechno. První zápasy jsou těžké, postupem času bude fyzička lepší a lepší,“ vysvětlil klíčový hráč Sparty.

V Plzni zaujal Dweh

Při domácí remíze 1:1 s Hradcem Králové se sice na hřiště nedostal, v prvním ligovém kole v Teplicích ale po zranění kapitána Plzně Lukáše Hejdy a následně ve druhém předkole Evropské konferenční ligy proti kosovské Dritě ano.

Řeč je o liberijském stoperovi Sampsonu Dwehovi, který svými výkony zamotal trenéru Koubkovi hlavu. Vytáhlý obránce v jednadvaceti letech překvapil svojí jistotou v rozehrávce, k tomu přidal výbornou poziční hru a velkou sílu v osobních soubojích.

„Je to pro mě splněný sen. Fotbal jsem vždy hrál proto, abych se mohl dostat do opravdu velkého týmu, a to se mi teď ve Viktorce plní,“ řekl Dweh.

Pokud udrží zmiňovaní tři fotbalisté výkonnost, budou aspirovat na pozici jednoho z nejlepších hráčů ligy.