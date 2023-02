Kramář jako náhrada za Chytila? Jílek: Mojmír má rád Sigmu, Denise čekají nároky

Fotbalová Sigma Olomouc hledá náhradu za Mojmíra Chytila. Minulý týden přivedla talentovaného devatenáctiletého útočníka z Opavy Denise Kramáře. Nyní si jej bude brousit a chystat, aby se mohl zapojit do mistrovských duelů s áčkem a výhledově nahradit Mojmíra Chytila, který by se v létě pravděpodobně mohl přesunout do Slavie.

Denis Kramář | Foto: SK Sigma Olomouc