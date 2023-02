„Bydlel kousek od mého domu, takže vždy přijel k vedlejšímu paneláku a pak jsme spolu jeli přes celé město,“ zavzpomínal dnes už trenér kategorie U14. Talentované dítko tehdy vedl od školičky do kategorie U9, celkem tři roky. Společně se Zdeňkem Otáhalem tak byli u důležitých prvních krůčků obdivovatele Cristiana Ronalda.

„Byl už tehdy nadstandardní. Šlo o strašně tichého, nemluvného a velice hodného kluka, který miloval fotbal. Nic jiného ho nezajímalo,“ pousmál se Jan Kroča.

Romana Mokrovicse si tak na mládežnických turnajích rychle vyhlédla Sigma Olomouc, kam zamířil v útlém věku necelých devíti let.

„Troufám si tvrdit, že každý rok minimálně jednoho, dva hráče z mládeže podobně do Sigmy pouštíme,“ nastínil sportovní ředitel SK Hranice Marek Chudý. „U Romana si pamatujeme, jak chodíval trénovat k nám na SK, i když už byl v Sigmě, šel si třeba sám zakopat. Bavili jsme se s Honzou Kročou, že je to takový typ Adama Hložka,“ dodal Chudý.

Mokrovics se propracoval až do mládežnických reprezentačních výběrů, v šesti zápasech kategorie U16 dal dva góly, momentálně je členem výběru do 17 let.

Byl vyhlášen druhým nejlepším mladším dorostencem roku 2021 v Česku a má za sebou už i několik startů v celostátní dorostenecké lize za devatenáctku Sigmy. Svůj talent nyní bude rozvíjet v hlavním městě.

Mokrovics ovšem není jediným nadějným fotbalistou z SK Hranice ročníku 2006. Do větších klubů již zamířili Jakub Andrýsek (Sigma Olomouc), Tibor Vörös (Zlín) nebo Daniel Golich (Frýdek-Místek).

Zájem je také o tahouny divizního celku mladšího dorostu SK Hranice Jana Komárka, Víta Seidla a Simona Koláčka. Týmu U17 se na podzim dařilo, patří mu druhé místo tabulky za Vítkovicemi.