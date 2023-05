Za stavu 0:0 mohl zlomit vývoj utkání na stranu Sparty, když po velké šanci soupeře vyrazil do rychlého protiútoku. Adam Karabec ale vyslal prudký pokus jen těsně nad branku. Sešívaní pak ve druhé půli dvakrát udeřili, zatímco Letenští na domácím stadionu na vstřelený gól jen marně čekali. „Všechny šance jsme měli, když jsme si to ťukli a byli jsme na míči. To se nám ale nedařilo. Nevím, z jakého důvodu,“ kroutil mladý hráč po utkání hlavou.

Slávisté pojedenácté ve své historii vyhráli pohár. Ve finále MOL Cupu na Letné porazili Spartu 2:0! | Foto: CPA

Co chybělo tomu, aby Sparta zvládla finále poháru lépe?

Vstřelený gól.

Bylo to jenom o něm? Slavia vypadala od začátku herně lepší.

Bavili jsem se o tom, že chceme hrát svoji hru a nechceme kvůli tomu, že to je derby, nakopávat a podřídit se jim v tom, co hrají oni. To se nám úplně nepovedlo. V první půli byly fáze, kdy jsme si to rozehráli tak, jak jsme chtěli, a vyšlo to. Nevím, proč jsme to nehráli víc. Prostě jsme to nehráli, podřídili jsme se jejich hře a to pro nás bylo špatné.

V úvodu to vypadalo, že jste byli hodně nervózní. Čím to bylo? Dolehla na vás tíha okamžiku?

To nevím, každý hráč to bere jinak. Máme dost zkušený tým na to, aby se na nás tíha zápasu neprojevila.

Slavia slaví na vašem domácím stadionu. Je to jeden z nejhorších momentů v kariéře?

To určitě. Věřil jsem tomu, že doma to společně urveme do vítězného konce.

Ještě za stavu 0:0 jste měl dobrou šanci, ale nakonec to šlo lehce nad. Co tomu chybělo?

Bavili jsme se o tom, že Kolář hodně padá. Věděl jsem, že jsem daleko od něj a když to dobře trefím nahoru a on půjde na zem, tak na to prostě nedosáhne. Trefil jsem to tak nějak, jak jsem chtěl, ale šlo to kousek nad. To měl být gól.

Ve druhé půli jste ještě dali dvě tyče. Chybělo vám více klidu?

Zdá se mi, že všechny šance jsme měli, když jsme si to ťukli a byli jsme na míči. To se nám ale nedařilo. Nevím teď, z jakého důvodu. Jestli to byla tíha zápasu… To byl hlavní důvod.

Cítil jste se vy osobně ve hře dobře?

V posledních zápasech se cítím celkově lépe než v poslední době. Svůj individuální výkon teď ale hodnotit nechci.

Cítíte se lépe na té pozici, kde teď nastupujete?

Ta pozice je jiná, než jsem hrával, takže se o tom s trenérem hodně bavíme. Ukazuje mi, kde se hýbat, jakým stylem. Pomáhá mi, že se mnou takhle komunikuje. Poslední zápasy hraju, to pomáhá každému.

Co vám ukázal tento zápas před dalším derby? Že budete muset něco změnit?

Přesně tak. Musíme hrát to, co nám funguje, to, co my chceme a co nacvičujeme. To, v čem jsme silní. V nakopávání je silnější Slavia. Bavili jsme se o tom, že to nesmíme nechat spadnout do jejich hry, ale nechali jsme to.

Jak těžké bude dostat tuhle porážku z hlavy?

Určitě to bude těžké, ale musíme na to zapomenout co nejrychleji a soustředit se na ligu. Máme před sebou hlavní část sezony a tu je potřeba zvládnout.