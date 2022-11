„Přišel jsem do Viktorky, abych vyhrával tituly. Na začátku mi to hodně lidí nevěřilo, ale já prostě cítil, že na to máme, a dokázali jsme to. Navíc jsme si zahráli i Ligu mistrů. To jsou momenty, kvůli kterým hraji fotbal. Chci se maximálně připravit na každý zápas a věřím, že společně ještě budeme velmi úspěšní,“ uvedl pro klubový web 32letý rodák z Cali.