/FOTOGALERIE/ Velký přestup na trase mezi Ostravou a Prahou se finalizuje. Přesun útočníka Muhameda Tijaniho z Baníku do Slavie je totiž podle informací Deníku blízko. Naopak duo Michal Hlavatý – Dominik Janošek zřejmě Slezany neposílí.

Kotel Baníku proti Pardubicím (28. května 2023) | Video: David Hekele

Famózní jaro, kdy v jeho druhé psolovině nasázel osm branek, s celkovými jedenácti góly byl nejlepším střelcem týmu, a tím výrazně pomohl v pohodlné ligové záchraně, vystřelilo Muhameda Tijaniho do sfér, o kterých si ještě před měsíci mohl nechat jen zdát. Především ale zaujal svou pracovitostí, silou v osobních soubojích a rychlostí. Proto se už v závěru ročníku začalo mluvit o zájmu Slavie. „Ano, ptala se na něj,“ přiznal před časem pro Deník sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.

Nový stadion, nové ceny. Fotbal v Hradci podraží, srovnání s Ostravou zaskočí

Éterem a médii začaly létat sumy v řádu desítek milionů korun, za kterou by zanedlouho třiadvacetiletého nigerijského útočníka měl kouč Jindřich Trpišovský do svého kádru získat. O podmínkách se jedná a ještě nějakou chvíli jednat bude, nicméně se zdá být zřejmé, že vše spěje ke zdárnému konci. „Nejspíš to dopadne,“ zní ze zákulisí.

Zajímavý a jasný postoj k celé věci vyjádřil ve svém pravidelném komentáři pro Deník v tomto týdnu Martin Lukeš. „Dost se mluví i píše o odchodu Tijaniho. Četl jsem něco o sumě okolo třiceti milionů, že by ho koupila Slavia. Za mně bych ho za takové peníze prodal hned. Neváhal bych ani vteřinu,“ napsala legenda Baníku.

Muhamed Tijani.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Vedle peněz, které obdrží, by pak měl Baník procentuálně participovat na případném dalším Afričanově přestupu. Tak jako tomu bylo v případě krajana Yiry Sora. Ze Slavie by pak mohl – jak známo – přijít Brazilec Ewerton, byť by nešlo přímo o součást transferu. A co náhrada? Vedle kvarteta Jiří Klíma, Ladislav Almási, Daniel Smékal a první letní posily Abdullahiho Tanka, jimiž celek z Bazalů do útoku aktuálně disponuje, se má Baník zajímat o královéhradeckého Filipa Kubalu. O tom informoval deník Sport.

Sci-fi skončila červenou knihovnou. Co stálo za záchranou Pardubic

Slezané hledají posily také do zálohy. Zkoušeli oslovit pardubické Michala Hlavatého a Dominika Janoška, zde to ale na úspěch nevypadá. Východočeši se totiž v nejvyšší soutěži zachránili, Hlavatý působí v klubu s přestávkou dlouhodobě, Janošek se zde zvedl a stal jednou z opor. Navíc před rokem mu štace v Ostravě nevyšla. Během půlročního hostování nastoupil jen do čtyř ligových utkání. Pro Pardubice důležité duo tak nemá důvod fungující vztah roztrhávat.

Neměnná je zároveň situace u Brazilce Cadua, jež patří Plzni, a také Srba Srdjana Plavšiče ze Slavie. O oba má Baník nadále zájem, duo se však musí hlásit na startu přípravy ve svých kmenových klubech. Pak se uvidí.