/FOTOGALERIE/ Jedna sága je u konce! Útočník Muhamed Tijani definitivně odchází z ostravského Baníku do Slavie Praha, kde podepsal smlouvu na pět let. Mluví se o sumě okolo třiceti milionů korun a podílu z dalšího eventuálního přestupu. Opačným směrem míří Brazilec Ewerton, který bude na Bazalech působit na ročním hostování s opcí na přestup.

Dvaadvacetiletý Nigerijec odchází z Ostravy po téměř pěti letech, kdy ho Baník přivedl jako neznámého dorostence z nigerijského klubu 36 Lion FC. „Dalo se čekat, že po jeho jarním střeleckém boomu o něj začne být zájem. Baník není v situaci, kdy by byl nucen prodávat hráče, ale tady byly nabízené podmínky pro klub natolik zajímavé, že jsme se tím začali seriózně zaobírat a zvažovali jsme všechna ‚pro‘ a ‚proti‘,“ přiznal pro klubový web sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.

Klub nakonec k přestupu svolil. „Kromě velice zajímavé finanční stránky věříme, že jsme schopni Tijiho plnohodnotně nahradit. Jak Laco Almási, tak Jirka Klíma už v Baníku prokázali, že góly dávat umí. Navíc věříme, že nám ve střelecké potenci pomohou i hráči, jejichž příchody se finalizují,“ dodal Mikloško.

„Získali jsme urostlého, silového, produktivního útočníka. Jarní fázi sezony měl fantastickou, sledovali jsme ho ale delší dobu,“ poukázal sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek na osm ligových gólů.

„Věříme, že pod naším realizačním týmem dosáhne dalšího progresu, je mu stále teprve dvaadvacet let. Zná se s Igohem, ten mu pomůže v aklimatizaci. Držím mu palce, aby mu angažmá v Edenu vyšlo dle jeho i našich představ,“ doplnil Bílek.

Slavia je výzva

Tijani za Baník odehrál 43 ligových utkání a vstřelil v nich 12 gólů. Jedenáct v uplynulém ročníku. „Baníku hrozně děkuju za to, že mi dal šanci a věřil mi. Kvůli tomu zůstane v mém srdci. Děkuju lidem z klubu a samozřejmě i všem fanouškům za to, jak nás podporovali po celou dobu,“ hlásil útočník.

„Jsem nadšený, mám rád výzvy. Přestup do Slavie je přesně taková výzva, kterou jsem si přál. Těším se na evropské zápasy, na fanoušky. Rád bych jednou byl nejlepším ligovým střelcem,“ podotkl Muhamed Tijani.

Ofenzivní schopnosti by měl v Baníku nyní naopak ukázat Ewerton. Šestadvacetiletý Brazilec přichází právě z Edenu na roční hostování s opcí, což je rozdíl proti loňských příchodům Srdjana Plavšiče a Cadua.

Brazilec Ewerton (vlevo).Zdroj: SK Slavia Praha

„Stran opce bylo jednání nejkomplikovanější a nejtvrdší. Ale jsme toho názoru, že v současné situaci by pro nás nebylo příliš koncepční přivádět takového hráče na hostování bez opce. Chtěli jsme mít jistotu, že pokud se mu u nás bude dařit a dostane se do své formy, budeme mít možnost ho za předem daných podmínek získat na přestup,“ vysvětlil Luděk Mikloško.

„Věříme, že je to hráč, kterým nám svými ofenzivními schopnosti může velmi pomoct. Zná soutěž i prostředí, fotbalově je dokonale prověřený několikaletým působením v naší lize. Tím, že je v Evropě už sedm let, ho ani nepovažuji za klasického cizince, neměl by mít žádný problém s aklimatizací,“ zmínil Mikloško.

Baník by jinak měl v blízké budoucnosti dotáhnout příchody Filipů Kubaly a Blažka, kteří s týmem trénují. Na spadnutí je pak posílení o brankáře Jakuba Markoviče a záložníka Tomáše Riga.