„Náš výkon rozhodně dobrý nebyl. Zápas jsme nechytli už od začátku, Hradec do toho šlapal a my jsme se s tím nedokázali vypořádat. Musíme si ho teď vyhodnotit u videa a připravit se na středeční těžký boj," říkal zklamaný Mojmír Chytil a pokračoval: „Domácí si to dnes zasloužili více. Nevím, proč se zápas takto vyvinul. Těžko se mi to hodnotí, když jsme dostali takový világoš."