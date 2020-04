Nucené volno je pryč. Ulevilo se vám?

Volno bylo hlavně delší, než jsme všichni čekali. Jsme rádi, že se zase můžeme sejít na hřišti.

Individuální běžecké plány asi byly náplní ve všech ligových klubech, že?

Ano, to je všude stejné. Kondiční trenéři dostali po dlouhé době větší prostor a měli více práce. Neměli to ale vůbec jednoduché, museli vymýšlet program v týdenním cyklu, protože nikdo nevěděl, kdy budeme začínat.

Když epidemie propukla, věřil jste, že se fotbal vrátí, nebo jste byl spíše pesimistou?

Věřil jsem, že se vrátí. Šlo o veliký problém pro celou společnost, zdravotní i ekonomický. Což se dotkne i fotbalu. Věřil jsem, že opatření rychle zafungují a brzy se vrátíme na hřiště. Všechno ale nešlo tak, jak bychom si představovali.

Byl jste v kontaktu se spoluhráči?

V nějakém ano. Bylo to podobné, jako když se rozejdeme po tréninku. Napíšeme si, zavoláme. Potkávat jsme se ale nemohli, a tak kabina každému už hodně chyběla.

Během karantény se spousta hráčů věnovala fotbalu na herních konzolích. Je to i váš případ trávení volného času?

V době karantény jsem spolukomentoval jeden charitativní turnaj a to mě trochu nakouslo. FIFU jsem si hned koupil, a i když jsem v tom začátečník, občas si rád zahraju.

Kdo je v tomto směru nejlepší v kabině Bohemky?

Když si vzpomenu, jak to bylo na soustředění, tak zřejmě Honza Vodháněl. Dobře to hrají a více času tomu věnují také David Bartek s Kubou Nečasem.

Od dnešního dne můžete trénovat, ale ne ve větších skupinkách. Jak to bude probíhat?

Nepředjímal bych, jak dlouho bude tohle nařízení trvat, flexibilně se vše mění. Uvidíme, co bude za týden nebo za dva. Důležité bude zvyknout si na pohyb nebo na balon. V tomto směru omezení rozhodně není ideální.

Jak dlouhý čas bude podle vás zapotřebí k tomu, abyste mohli naskočit do mistrovského zápasu?

Zpětně jsem odhadoval, že tak čtrnáct dnů. Sedm až deset tréninků je takové nutné minimum, co bychom potřebovali. Uvidíme, jak se s tím popereme. Ve fyzické kondici nebude žádný problém, půjde o pohyb.

A hlavně o souhru, hraní fotbalu, že? Což momentálně ještě není možné…

To rozhodně. Musíme hrát proti sobě, simulovat zápas. Nejde skákat kolem sebe a za dva dny hrát. Musí tam být určitá posloupnost. Pro celý fotbal jde zkrátka o zcela novou a také kritickou situaci.

Teď nezbývá než doufat, že se nic nezkomplikuje.

Jsem optimista a zastáncem toho, aby se sezona dohrála, pokud to bude možné. Momentálně jsou nastavené termíny, což je pro chod fotbalu to nejdůležitější. Zdraví ale pořád musí být na prvním místě.

Kdyby na někoho z týmů padla nákaza, bylo by to zřejmě velkým problémem, že?

Určitě. Máme začít 8. června, ale věřím, že bychom mohli i dříve. Nastavený harmonogram je našponovaný a nebyl by prostor na další odkládání zápasů. To by byl veliký problém, který by mohl znamenat i konec ligy.

A navíc budete muset překousnout fakt, že se bude hrát bez diváků. Jde o největší nezvyk?

Nebude to ideální, ale tyto ústupky se ve prospěch fotbalu prostě musí udělat. Je fajn, že většinu zápasů dnes vysílají v televizi a fanoušci tak budou mít možnost nás sledovat a mít přehled. Není to ideální, ale v tomto směru určitě lepší, než tomu bylo dříve.