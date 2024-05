Bezbranková remíza v derby na Letné Slavii nepotěšila. Nevyužila půlhodinovou přesilovku a její ztráta na vedoucí Spartu zůstává tři kola před koncem stejná, čtyřbodová. „Máme tři zápasy a musíme je všechny vyhrát. To je jediné, na co se můžeme soustředit,“ má jasno kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Poslední dvě derby skončila bez gólů, ale tenhle zápas měl oproti tomu minulému jednu výhodu, bavil. „Myslím si, že celkově to byl atraktivní duel, velký zápas se vším všudy. Paradox je, že z velkých šancí na obou stranách nepadl ani jeden gól. Hrálo se ve velké intenzitě se spoustou soubojů,“ konstatoval Jindřich Trpišovský.

„Trošku líp jsme do zápasu vstoupili, ale v prostřední pasáži první půle po šanci, kdy šel balón za obranu, jsme tak na deset minut trošku ztratili půdu pod nohama. Podržel nás tam Jindra Staněk skvělými zákroky. Myslím, že druhou půli, jsme odehráli hodně nebezpečně, bohužel jsme ani jednu ze zhruba čtyř gólovek neproměnili. Bohužel jsme nedali gól ani v závěrečném tlaku, kdy jsme měli dvě velké příležitosti, ale Vindahl je obě chytil,“ hodnotil po utkání.

Všechna tři derby v letošní sezoně skončila bez vítěze. I to je důvodem, proč slávisté za svým úhlavním rivalem zaostávají. Nedokáží letos v lize vyhrávat nejdůležitější zápasy. „Je to problém, protože abychom získali titul, musíme porazit Spartu i Plzeň. To je jeden z důvodů, proč nyní ztrácíme čtyři body. Pokud neporazíme Spartu v derby, nemůžeme počítat s prvním místem,“ zdůraznila opora sešívaných Tomáš Holeš.

„Po vyloučení Haraslína to už bylo prakticky na jednu branku. Vytvořili jsme si tři, možná čtyři velké šance. Bohužel jsme je neproměnili, a kdybychom šli do vedení 1:0, tak si myslím, že na Spartě vyhrajeme,“ kroutil hlavou Holeš při rozhovoru mezi novináři.