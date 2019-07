Musův gól na body nestačil. Liberec podlehl Plzni 1:2

Začátek utkání byl opatrný jak ze strany domácích, tak i ze strany Plzně. První vážnější náznak šance přišel ve 20. minutě, kdy měl Čermák dobrou příležitost z vápna, nicméně trefil jen hráče před sebou. Po půl hodině hry zahrozili domácí z brejku. Pázler šel sám na brankáře, jenže ranou po zemi napálil pouze brankáře Plzně.

Nepříliš atraktivní první dějství tak skončilo bezbrankovou remízou. Gólu se ale fanoušci přeci jen dočkali. Po další vyrovnané pasáži přišla akce v 57 minutě, kdy se po rohovém kopu dostal míč na kopačku Havla, který vrátil míč před bránu. Tam se nejrychleji zorientoval Luděk Pernica a usměrnil balón do tyče, od které se následně odrazil za záda Nguyena.

Slovanu to v útoku příliš neklapalo. V 65. minutě se do zajímavé pozice propracoval Mara, ale jeho rána na zadní tyč byla z dobré pozice zablokována. Krátce na to se Západočeši radovali podruhé. V 71. minutě přišel další centr do pokutového území a odražený míč se dostal ke kopačce Jana Kopice, který přesnou ranou ke vzdálenější tyči rozvlnil síť domácí svatyně.

Severočeši ale nic nezabalili. Po standardní situaci ze střední vzdálenosti zužitkoval Petar Musa centr na střed pokutového území a balón usměrnil přesně do odkryté části branky.

V závěrečném náporu se domácí marně hnali za vyrovnáním. Mara měl v nastaveném velkou šanci, nicméně z šestnáctky nedokázal řádně zakončit. Defenzíva Viktorky už žádné další zaváhání nepovolila, a tak si ze severu Čech odváží tři body.

FC Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 1:2 (0:0)

Branky: 80. Musa (Nešický) – 57. Pernica (M. Havel), 71. J. Kopic (Pernica). Karty: 16. Pešek (LIB), 75. Breite (LIB) – 17. Kalvach (PLZ), 52. Krmenčík (PLZ).

FC Slovan Liberec: Nguyen – Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš – Breite (C), Oscar (73. Nešický) – Pešek (55. Koscelník), Mara, Potočný – Pázler (59. Musa).



FC Viktoria Plzeň: A. Hruška – Řezník (10. M. Havel), Pernica, Brabec, Hloušek – Hrošovský (C), Kalvach – Kayamba, Al. Čermák (87. Mihálik), J. Kopic – Krmenčík (81. Chorý).



Rozhodčí: Franěk – Koval, Dobrovolný