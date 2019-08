A v případě neúspěchu se může židle pod trenérem Václavem Jílkem ještě více rozhoupat. „Pořád se hledáme,“ přiznal po poslední porážce v Liberci kouč.

On by ten duel se Sigmou byl pro Jílka i tak mimořádný. Přesně před rokem válčil v barvách Olomouce v předkole Evropské ligy proti španělské Seville. Na Hané si získal respekt a teď se vlastně postaví proti „svým“.

A speciální bude i pro jeho bývalé svěřence, kterým výrazně pomohl k fotbalovému růstu. Třeba takovému Martinu Hálovi: „Jestli se uvidíme, tak se pozdravíme. Učil mě ještě na základní škole, takže ignorovat ho určitě nebudu,“ prozradil ostřílený obránce. „Popřejeme si štěstí do zápasu a ať vyhraje lepší,“ přitakává záložník Šimon Falta.

Oba pod Jílkem zažili návrat olomouckého fotbalu na pozice, kde by fanoušci chtěli Sigmu vidět pořád. Jílek v uplynulých třech letech pomohl Hanákům z druhé ligy až do Evropy. „Teď šel za lepším, tak máme možnost mu předvést, jak to ve skutečnosti bude,“ uculoval se Hála. „Nakonec proti komu se chcete víc ukázat než proti Spartě a bývalém trenérovi,“ líčil.

Zvýšenou motivaci bude cítit i Falta. „Ve hře jsou pro nás i nějaké dny volna. Jen to musíme přenést na hřiště,“ uvedl.

Že by vzájemná znalost výrazněji promluvila do zápasu, to ani jeden z Olomoučanů nepředpokládá. „Soupeře máme nakoukané tak jako tak, myslím si, že je jedno, jestli na lavičce je náš bývalý trenér nebo někdo jiný. Nějakou šablonu tam asi mít bude,“ řekl Falta.

Každopádně ani on, ani jeho spoluhráč neřeší, že by mohli Jílkovi v novém angažmá případnou výhrou uškodit. „Nejdeme proti Jílkovi, ale proti celé Spartě. Jestli vyhrajeme, tak budeme samozřejmě rádi,“ dodal Hála.

Ale nepředbíhejme, duel na Letné má výkop zítra v 19 hodin.