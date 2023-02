Až bude v létě po pěti letech odcházet z Edenu, chtěl by mít ve sbírce další dvě zlaté medaile – pohárovou i ligovou. „Náš cíl je vyhrát double. To je ta odměna, ke které vzhlížíme. Je to pro nás hrozně důležité. Chci získat tyhle dvě trofeje, než odejdu z klubu. Měl bych z toho opravdu obrovskou radost,“ přiznal po zápase se Slováckem.

Jeho služby v sešívaném dresu jsou neocenitelné, Peter Olayinka byl u všech nejdůležitějších událostí posledních pěti sezon a měl velkou zásluhu na úspěších Slavie. Žádná hořka příchuť tak u něj v souvislosti s letním odchodem zdarma do Srbska neplatí. Když ho trenér Jindřich Trpišovský o víkendu střídal, vysloužil si potlesk ve stoje.„Bylo to od fanoušků úžasné,“ přiznal.

Hloušek má obrovský problém. Ztracený fotbalista Zlína dluží peníze i cizincům

Sám trenér ví, že od něj může čekat naprosto profesionální přístup až do poslední minuty platnosti jeho smlouvy ve Slavii. Žádné šetření se.

„U Olieho něco takového vůbec nehrozí. Kdyby něco takového měl v hlavě, tak to dělal i ke konci podzimu, když mu dobíhala smlouva, když se zraní, neměl by dobrou pozici pro novou smlouvu, která mu v létě končila. Přesto do toho šel naplno, i když v tom riziku byl. Teď už, když to řeknu pragmaticky, má smlouvu podepsanou, má angažmá a je v lepší pozici. Má takový naturel a charakter, že to u něj nehrozí, což ukazuje,“ komentoval Trpišovský.

„Sám věděl, že poslední dva výkony od něj nebyly individuálně moc dobré, teď mu pomohlo i složení týmu. Věděli jsme, jak je Slovácko fakt silný, vyspělý a sehraný tým. Bylo to i v zakládání, kde hrají chytře a mají šikovné hráče veprostřed,“ pokračoval slávistický kouč.

Kapitán Slovácka Kadlec přiznává: Na Slavii jsme moc nebezpeční nebyli

Olayinka byl vždy hráčem, který když dal gól, tak většinou byl důležitým. „Když je tým v nějaké emočně těžké pozici, tak stoupá jeho výkon. Byl skvělý, byl produktivní, měl zaujetí pro hru, strhl hráče. To bylo to, co nám chybělo v Teplicích,“ chválil Trpišovský a připomněl i minulou nečekanou ztrátu v Teplicích.

Až skončí tato sezona, skončí i působení Petera Olayinky v dresu s červenou hvězdou na prsou. V srdcích fanoušků bude navždy zapsán jako jeden z nejlepších hráčů posledních let. Ale na to je ještě brzy, ještě ho čeká spousta jarních zápasů. A třeba se mu splní i jeho poslední slávistické přání – aby se mu na konci sezony blýskalo na krku zlato z poháru MOL Cup i FORTUNA: LIGY.