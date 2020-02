Ačkoliv to před jarní částí aktuálního ročníku nejvyšší české fotbalové soutěže vypadalo, že se Sparta směle pustí do pronásledování druhé Plzně, hned na začátku tvrdě narazila. Dva góly Tomáše Malinského přisoudily tři body Liberci.

Že se první jarní vystoupení Spartě nepovedlo, moc dobře věděl i Bořek Dočkal. Ten se na ligovém trávníku objevil poprvé od devátého března loňského roku. „Zápas nedopadl vůbec podle našich představ. Podali jsme nevýrazný výkon a Liberec naopak hrál velmi dobře. Počkali si do druhé půle, kdy to bylo otevřenější a ty situace využili a ztrestali nás,“ zhodnotil v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV.

Přitom sám tušil, kde mohla mít Sparta nad svým soupeřem navrch. „Celkově si myslím, že bylo málo pasáží, kdy bychom soupeře zatlačili a drželi ho někde na posledních třiceti metrech, kde věřím, že bychom tu kvalitu ukázali a ty situace si vytvořili,“ přemítal zkušený středopolař.

„Náš přechod byl od začátku docela pomalý a nedostávali jsme se do vyšších pater hřiště, takže těch situací kolem vápna soupeře bylo málo,“ posteskl si Dočkal.

Nezvládli jsme konkrétní situace

Podle něj Liberec Spartu nepřekvapil, nezvládla ale určité situace. „Typologicky to mají dobře postavené. Čekali v malinko hlubším postavení a po jakékoliv ztrátě hned šli nahoru. To jsme věděli, to nebylo nic překvapivého“ tvrdil.

„Ale nezvládli jsme ty konkrétní situace. Ta pasáž, kdy jsme dostali první gól, nebyla úplně špatná. Chtěli jsme se tlačit dopředu, ale přitom jim z vlastního autu nabídneme situaci, kdy jdou úplně do otevřené obrany,“ nechápal.



Dočkal se na hřiště vrátil dříve, než se podle vážnosti jeho zranění očekávalo. Na přímou otázku, jestli ho něco po zápase bolí, byl upřímný. „Bolí, ale fyzicky jsem se cítil dobře. Ale byl to první ostrý zápas po dlouhé době, takže se tam objevily drobné věci, ale nic zásadního,“ uklidňoval.

S kapitánskou páskou na rukávu zvládl v prvním jarním zápase dvaasedmdesát minut. „Ještě to na plných devadesát minut asi není,“ připustil.