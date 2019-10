„Do Sparty tehdy přišlo šest sedm nových hráčů a nesedlo si to,“ vzpomíná jeden z této skupiny nováčků, obránce Petr Lukáš.

Jak na tuto nepovedenou sezonu, po které jste odešel do Teplic, vzpomínáte?

Pro mě to byla veliká škola. Přišel jsem s určitým očekáváním, ale nedařilo se ani týmu ani mně podle představ.

Sparta tehdy vyhrála úvodní dva zápasy sezony, ale pak se vše zlomilo a přišlo trápení. Vybavíte si ještě, čím se to zlomilo?

Ve Spartě je všechno úplně jinak. Přijdete z rodinného klubu, jako jsem já přicházel z Liberce, kde byla parta soudržnější, a najednou jste v kabině, kde každý vydělává větší peníze, kouká sám na sebe a jede si spíše svoji lajnu. S tím se ne každý dokáže hned srovnat.

Změnila se nálada v kabině, když se po titulu přestalo dařit?

V kabině je to převážně stejné. Chcete to zlomit, makáte, děláte věci navíc, ale pak přijde zápas, obrovský tlak - a ne každý ho unese.

Tehdy to dopadlo i tak, že se nespokojení fanoušci Sparty chtěli dostat na stadion po vašem příjezdu ze Slovácka, kde jste prohráli, že?

Za tu dobu, co jsem ve Spartě působil, dvakrát napadli autobus, hodili nám pod něj dýmovnici, a když se chtěli bavit z očí do očí, tak jedině s maskou přes hlavu. Když jsem teď četl, že v Plzni si vyžádali dresy hráčů, musel jsem se smát. To už nemá s fotbalem nic společného. Místo toho, aby kluky podpořili… Prostě se jim nedaří, nedělají nic schválně.

V roce 2005 jste nakonec obsadili pátou příčku. Bylo cítit veliké zklamání?

Určitě. Přišlo nás před sezonou šest nebo sedm nových hráčů, všichni hráli ve svých předchozích týmech určitou roli a ve Spartě si mělo všechno sednout, jenže nesedlo. Byla to hodně nepovedená sezona.

Co říkáte na současné výkony Sparty? Také si to ne a ne sednout.

Hodně to může být způsobeno tím, že je teď ve Spartě tolik cizinců. Na hřišti pak všechno může fungovat jinak. Hlavně si ale myslím, že je momentálně hrozný tlak na stopery. Ti prostě chyby budou dělat, ale fanoušci na Spartě jsou hodně kritičtí a ještě tomu tlaku přidávají. Všichni musí útočit i bránit, celá jedenáctka. Stopeři sice dělají hrubky, které by neměli, ale každý gól se háže na obranu. A to hráčům neprospívá.