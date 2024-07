Cíle musí být na Spartě vždy ty nejvyšší, to ostatně platí u všech elitních klubů. "Dlouhodobě říkáme, že Liga mistrů je cílem celého týmu. Máme jednu šanci před sebou a chceme o ní zabojovat. Po dvou vyhraných titulech chceme udělat hattrick. Sezona bude náročná, ale jiné cíle mít ani nemůžeme. Věřím, že budeme mít kvalitu na to, abychom zabojovali o oba cíle," tvrdí Tomáš Rosický.

Těsně před startem nové sezony na Letnou angažoval dvě nové posily do defenzivy, Dána Mathiase Rosse a Španěla Imanola Garciu de Albénize. Posily ze Skandinávie do hráčského kádru i do realizačního týmu jsou poslední sezony na Letné běžnou záležitostí.

"Se současným kádrem jsme spokojeni. Trh ale budeme i nadále sledovat. Je možné, že dojde k dalším změnám. O Mathiasovi jsme věděli ještě předtím, než byl Lars v klubu. Jinak si nemyslím, že jdeme pouze skandinávskou cestou. Preciado nebo Birmančević jsou toho důkazem," vysvětloval Rosický.

"Mathias může v obraně zastávat více pozic. Poslední období strávil na hostování v Nizozemsku, kde odehrál solidní počet zápasů. Pomůže nám nejen s obrannou fází, ale také při standardních situacích. Imanol je levý wingback, hodně živý hráč, velmi dobře technicky vybavený. Pomůže nám ve chvílích, kdy budeme držet míč. Také do defenzivy je velmi rychlý. Určitě bude zapadat do našeho způsobu hry. Oba se hned zapojili do tréninku a podali solidní výkon. Nastoupí hned, jakmile si budeme jistí, že nastal ten správný čas," řekl na adresu obou nových posil hlavní kouč Lars Friis.

Hráči neměli moc volna

Ten měl starosti hlavně s velkým počtem reprezentantů, kteří odjeli na kontinentální šampionáty. "Někdo je s námi týden, někdo se zapojil teď. Někdo hrál na šampionátech více, někdo vůbec nic. Máme v klubu velmi dobrou testovací baterii, co se týká fyzické připravenosti hráčů. Nemohu říct, že šest reprezentantů bude hrát ten nebo ten zápas, někdo se do toho dostane pomaleji a někdo rychleji. Musíme to vyhodnocovat po fyzické i psychické stránce, hráči neměli moc volna," pokračoval nový hlavní kouč Sparty, který převzal žezlo po Brianu Priskem, který odešel do Feyenoordu Rotterdam.

Po pátečním otevřením ligové sezony doma s Pardubicemi čeká po víkendu na Spartu úvodní zápas 2. předkola Ligy mistrů, v irském Dublinu změří síly se Shamrockem. "Oba jeho zápasy v 1. předkole jsme sledovali. Je to tým bojovníků a musíme být připraveni na bitvu," upozorňuje Lars Friis.

"Chceme postoupit a neřešili jsme, jestli poletíme do Irska nebo na Island. Čeká nás náročný soupeř," přidává Filip Panák, který převzal po Ladislavu Krejčím, jenž odešel do španělské Girony, kapitánskou pásku. "Jsem za to šťastný. Jsem tady z kádru nejdéle, zažil jsem horší i chvíle i lepší. Jsem rád, že to přebírám v situaci, kdy se daří. Mám okolo sebe lidi, kteří vyhráli trofeje," dodal.

Změny se přes léto neřešily pouze v klubech, ale také na úrovni Ligové fotbalové asociace, kde se měnilo vedení, řešily se televizní práva.

"Většina velkých tendrů je už uzavřená. Zbrusu novou věcí je ofsajdová lajna. Přestaneme spekulovat o tom, zda šlo nebo nešlo o ofsajd. Pozitivní je také finanční ohodnocení jednotlivých komerčních služeb. Celá liga si přijde na výhradně více peněz. Pohárové zápasy Sparty pak mohou fanoušci sledovat na kanálech Nova Sport," poznamenal k tomuto tématu místopředseda představenstva Sparty František Čupr.