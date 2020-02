V samotném závěru totiž ještě domácí zahrávali standardní situaci. Tu ale v rozhodující branku nepřetavili. „Samozřejmě jsem nervózní byl, ale věřil jsem gólmanovi Rakymu (Mateji Rakovanovi, pozn. red.), že to zvládne a že budeme mít taky trošku štěstí, protože během zápasu jsme nastřelili břevno a měli jsme další situace, které jsme měli proměnit v náš prospěch,“ popisoval své pocity během závěrečných momentů zápasu pro O2 TV kouč Zlína Kameník.

„Po vyloučení se samozřejmě obraz hry trošku změnil a my jsme se tlačili dopředu, Sparta chtěla dát gól, takže krásný zápas, 2:2, máme bod, jsme spokojení,“ liboval si Kameník

Jeho svěřenci hráli více než hodinu přesilovku po vyloučení Mandjecka. Přesto se zdálo, že proti jedenácti se jim hrálo lépe. „Vždycky do té zhuštěné obrany soupeře je to velmi složité. Přesto jsme tam ty pokusy měli, vypracovali jsme si šance a bylo jasné, že v momentu, kdy Sparta získá míč, půjde rychle nahoru. To jsme bohužel ve dvou situacích nezvládli,“ vysvětloval Kameník a litoval nepodařených chvil.

Indentifikoval také jeden z hlavních zlínských problémů. „Dalo by se říct, že na šanci se hodně nadřeme. Je to škoda, protože opravdu na to, abychom dali gól, potřebujeme spoustu šancí. Na druhé straně doufám, že jsme se konečně odrazili. Uhráli jsme remízu na silném soupeři a doufám, že teď ta jarní část sezóny pro nás bude pozitivnější a lepší,“ věří Kameník.