Jak se ukázalo, nepřeháněl.

Fotbalisté Dynama mistru ligy sice dokázali celý poločas vzdorovat, jenže i v této fázi utkání byli pod stálým a velkým tlakem. Po většinu času se hrálo poblíž jejich pokutového území a jedna střela za druhou létala směrem na Staňkovu branku. Pro Dynamo naštěstí se hosté dlouho jen zastřelovali a další střely se domácím hráčům dařilo blokovat. „Bylo to čekání na gól. Myslím si, že od začátku utkání jsme byli lepší a co si vybavuji, soupeře jsme do ničeho nepustili,“ pro klubový web uvedl levý bek Pražanů Jaroslav Zelený, „Myslím si tudíž, že naše vítězství bylo zasloužené,“ dodal.

Svou spokojeností se netajil ani trenér Jindřich Trpišovský: „Nejdřív musím pochválit skvělou kulisu a výbornou atmosféra, která tady panovala. Hezký stadion, skvělé hřiště, pokropené a dle mého soudu se výborná kvalita trávníku odrazila i na úrovni utkání,“ vyzdvihl trenér Slavie a dodal, že právě na Střeleckém ostrově koučoval svůj první zápas v profesionálním fotbale. „S Viktorkou Žižkov jsme před těmi šesti lety v Budějovicích prohráli 4:0, a protože od té doby jsem tady nebyl, těší mě, že jsme zápas v takovém stylu zvládli,“ pochvaloval si.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, volili jsme ale špatné řešení ve finální fázi. Měli jsme spoustu střel, ale žádnou vyloženou brankovou šanci,“ zhodnotil výkon svého týmu do přestávky a dodal,že v tomto směru se jeho svěřenci po půli zlepšili. „Pomohl nám krásný gól Stancia a dovedli jsme utkání k zaslouženému vítězství,“ konstatoval Trpišovský a ocenil i výkon soupeře. „Domácí hráli hodně aktivně, soubojově a náročně, pořád se něco dělo. Byl to dobrý zápas,“ uvedl.

Přes jasné vítězství hru Dynama chválili i hráči Slavie: „Neřekl bych, že to bylo úplně pohodové utkání. První půle byla 0:0, i když jsme měli nějaké šance, ale žádné vyložené tutovky. Určitě to nebylo nic jednoduchého,“ řekl po zápase bek Zelený.

Slavia v samém závěru dala čtvrtý gól, na upozornění VAR ale sudí svůj verdikt odvolal. „Rozhodčí mi říkal, že řešil, jestli balon předtím už nebyl za lajnou. Tak jsem si říkal, že to asi neuznají,“ krčil rameny Milan Škoda, jehož druhý gól tudíž neplatil.

Hráči Dynama přes veškerou snahu na favorita tentokráte nestačili. „Mrzí nás, že jsme nenavázali na minulá domácí utkání se Spartou a Jabloncem, je ale nutno přiznat, že Slavia byla od prvních minut jasně lepší, dobře kombinovala a dostala nás pod tlak. Přehrávala nás ve všech řadách, my pozdě dostupovali hráče soupeře,“ nehledal po zápase výmluvy trenér Dynama, své svěřence ale nezatracoval. „Nemohu jim vytknout, že by nebojovali, že by se nesnažili. Podle mě na hřišti nechali všechno, jenže Slavia tady potvrdila svou sílu a svou velkou kvalitu. Prostě byla jednoznačně lepší a vyhrála tady zcela po zásluze,“ podtrhl Horejš.

Podobně to viděli i Horejšovi svěřenci. „Vydrželi jsme do prvního gólu, který jsme dostali po autovém vhazování naprosto zbytečně. Pak už to bylo těžké. Slavia byla lepší na míči, zkrátka lepší byla ve všem,“ uznal záložník Lukáš Provod (více v rozhovor s ním v týdnu).