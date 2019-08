Ne, že by to snad byla nějaká velká katastrofa. Minimálně výsledkově Sigma v těžkém úvodu sezony nepropadla. Sedm bodů v šesti kolech není tak zlé. Jenže každému musí vrtat hlavou, kde mohla Olomouc být, kdyby zvládala závěry zápasů.

Jen počítejte na prstech. Na Slavii neproměněná penalta (+1 bod), inkasovaný gól s Karvinou sedm minut před koncem (+2 body) a naposledy kompletně ztracený zápas na Bohemians, který domácí Klokani otočili z 0:2 na 3:2 (+3 body).

„Nedokážu si to vysvětlit, co se tam stalo. Věděli jsme, že to bude těžké utkání plné soubojů a kdo je bude vyhrávat, bude mít víc ze hry. Pak se dostaneme do šťastného vedení 2:0, i když jsme neměli žádnou loženku, a místo abychom to nějak ukopali, tak to nepochopitelně ztratíme,“ kroutil hlavou záložník Jakub Plšek.

„Je to hrozná škoda,“ dodal kouč Radoslav Látal.

To tedy je! Se šesti body navíc by jeho muži atakovali druhou příčku Jablonce!

Každopádně varovným prstem je, že problémy v závěrech zápasů měla Sigma i po herní stránce. Za kratší konec tahala v posledních minutách proti Zlínu – stačí vzpomenout na zázračný zákrok brankáře Reichla, který zachránil výhru 1:0 – i proti Liberci. Tady pro změnu tříbodový zisk nejspíš zachránila absence brankové technologie po Peškově ráně odražené od břevna.

„Otázky o kondici mi ani neříkejte. Myslím si, že s ní problém nemáme. Je to jen o naší disciplíně a koncentraci. To je důvod, proč nasekáme takové chyby, které jsou až zarážející. Proto dostáváme ke konci zápasů góly,“ tvrdí Látal.

Jenže i herně to bohužel zatím dost drhne. Kombinační technická hra pod trenérem Jílkem mizí. Daleko častěji jsou k vidění dlouhé míče dopředu, souboje, agresivita… Technici Houska, Pilař nebo Falta při vzdušných orgiích musí zákonitě trpět.

Slavnostní páteční duel by si zasloužil lepší podívanou. Vyjde to?