Fotbalová Sigma stále nepředstavila jméno nového trenéra, který od příští sezony převezme taktovku od Radoslava Látala. S ním se vedení rozhodlo neprodloužit smlouvu. Jasným favoritem na uvolněný post je Václav Jílek, nicméně přestože se o jeho návratu na lavičku Hanáků po dvou letech téměř nepochybuje. Nic oficiálního na světě není.

Na druhou stranu, Sigma žádné konkrétní datum zveřejnění Látalova nástupce nestanovila. Než tak udělá, nedá se ani očekávat nic jiného, než nejrůznější spekulace.

Na Jílkově návratu se shodnou prakticky všechny zdroje z okolí Androva stadionu. A to v hodnotě od 90 do 99 procent. Tyto informace už poletují oteplujícím se jarním vzduchem několik týdnů.

Proč tedy není pořád hotovo? Že by přece jen ta zbývající procenta?

Hapal měl nabídku odmítnout

V dubnu se psalo o okruhu kandidátů, kde figurovali například i trenér reprezentační osmnáctky David Holoubek či prostějovský Pavel Šustr.

Prim hrála ovšem další z olomouckých hráčských ikon Pavel Hapal. Podle informací Deníku byl Hapal Sigmou osloven, zda by po někdejším spoluhráči Látalovi hanácký tým nepřebral. Ovšem měl odmítnout. Dílem kvůli přátelské vazbě na dosluhujícího kouče, ale především kvůli tomu, že je zapojen do skupiny fotbalových osobností a podnikatelů, která by ráda do olomouckého klubu sponzorsky vstoupila.

A za vložené miliony by také toto uskupení chtělo pozice ve vedení, přičemž právě bývalý reprezentant a úspěšný trenér Hapal by měl být osobou, která získá ve sportovním vedení klubu některou z pozic.

Jednání se spolkem SK Olomouc Sigma MŽ, který je majoritním akcionářem fotbalového klubu, jsou ale teprve na začátku. „Dlouho jsme se nemohli ve výboru scházet kvůli covidu. Věřím, že bychom měli mít jasno, než se rozběhne nová sezona,“ zopakoval už v minulosti několikrát předseda spolku Jakub Beneš.

Posledním jménem, které se v souvislosti se Sigmou objevilo v posledních dnech, a poměrně nečekaně, je Miroslav Koubek.

Ostřílený kouč naposledy pracoval u reprezentace jako asistent Karla Jarolíma. V lize bylo jeho posledním angažmá u Bohemians. Předtím vedl také například Slavii, Plzeň či Mladou Boleslav, kde spolupracoval s olomouckým sportovním ředitelem Ladislavem Minářem.

Koubkovo jméno ale figuruje i ve spojitosti s nováčkem z Hradce Králové, kde po sezoně končí Zdenko Frťala.

Je možné, že právě na jeho rozhodnutí se čeká? Nebo přijde ještě překvapivější zvrat?