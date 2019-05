Na vytouženou třináctou příčku, jež by znamenala lepší výchozí pozici pro nadstavbovou část, Příbram nedosáhla. Trenér Roman Nádvorník byl však po remíze 0:0 v Teplicích s výkonem svého týmu v spokojen, ačkoliv k úplnému nadšení postrádal alespoň jeden vstřelený gól.

„Přestože jsme věděli, že boj o třinácté místo nemáme ve svých rukách, chtěli jsme získat tři body, abychom si uchovali alespoň teoretickou šanci. Z hlediska bojovnosti a nasazení nemám hráčům co vytknout. K úplné spokojenosti mi chybělo pouze to, abychom dotáhli některou z našich nadějných akcí do gólu a zvítězili,“ konstatoval po utkání příbramský trenér Roman Nádvorník.