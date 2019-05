Oba týmy začaly nadstavbovou část porážkou. Karviná prohrála v Opavě kvůli jedinému inkasovanému gólu v nastaveném čase z penalty, kterou proměnil Pavel Zavadil. Příbram zase dostala nepříjemný výprask na Slovácku, kterému podlehla 1:5. „Slovácko je soupeř, jehož herní styl nám nesedí. Duel rozhodl katastrofální vstup do utkání a naše fatální chyby,“ říká jasně trenér Roman Nádvorník.

Právě pro příbramského kouče, který u týmu pět kol před koncem základní části nahradil po porážce se Slavií (0:2) Josefa Csaplára, bude nadcházející střetnutí mít speciální příchuť. V úvodu letošní sezony totiž vedl právě Karvinou. Mimo jiné na její lavičce slavil v devátém kole domácí výhru nad Příbramí (4:1), ale o dvě kola později byl po porážce s Duklou Praha (0:2) odvolán. „Momentálně jsem trenérem Příbrami a Karvinou beru jako dalšího soupeře, proti kterému budeme chtít uspět,“ přiznává Nádvorník.

Zároveň si uvědomuje, že souboj proti jeho bývalému týmu je klíčový pro zachování naděje na konečné třinácté místo, které by znamenalo vyhnutí se účasti v baráži. „Víme, o co hrajeme, do baráže nechceme. Ve hře je ale ještě dvanáct bodů. Musíme oklepat a domácí zápas s Karvinou zvládnout,“ potvrdil a doufá, že právě své poznatky ze svého angažmá u moravskoslezského mužstva dokáže zúročit. „Po příchodu trenéra Straky se vrátili k sestavě, kterou jsme tam na začátku sezony s mými kolegy dávali dohromady. Až na dvě výjimky nastupují hráči, kteří hráli i za mého působení. Věřím, že to pro nás bude výhoda,“ tvrdí Roman Nádvorník.

Cesta k úspěchu podle jeho slov vede i přes uhlídání karvinského útočníka Tomáše Wágnera, příbramského odchovance, který hraje v posledních zápasech ve skvělé formě, o čemž svědčí, že byl vyhlášen nejlepším hráčem měsíce dubna. „Mají čtyři velmi nebezpečné hráče, na které si musíme dát pozor a uhlídat je. Kromě Wágnera jde také o Budinského, Gubu a Ba Luu,“poukazuje na hlavní karvinské zbraně šestačtyřicetiletý příbramský stratég, jenž ale ví, že základem musí být hlavně kvalitní výkon jeho svěřenců. „Musíme předvést stoprocentní nasazení, podat zodpovědný výkon, hlavně se vyvarovat zbytečných chyb a být efektivní v koncovce,“ nastínil Nádvorník.

Ve vzájemných zápasech letošní sezony si oba soupeři připsali po jednom vítězství, ze kterého se vždy radovalo domácí mužstvo. Bude to platit i tentokrát? Zápas u Litavky začíná v sobotu v 15.00.