Rozhodující část sezony je tady! Pět zápasů, které rozhodnou nejen o prvním sestupujícím, ale i dvou účastnících baráže o účast v příštím ročníku FORTUNA:LIGY. Mezi ohroženými týmy je i Příbram, která vstupuje do nadstavby zápasem v Uherském Hradišti proti Slovácku.

Středočeši jdou do boje ze čtrnácté pozice, která by na konci nadstavbové části znamenala právě účast v baráži. „Kdyby se nehrála nadstavba, tak bychom byli po třiceti kolech zachránění. Jenže je tady nový model s baráží, a co se dá dělat. Musíme bojovat až do konce,“ má jasno jeden z nejzkušenějších příbramských hráčů Jan Rezek.