„Jde o velké zklamání. Zápas jsme z mého pohledu odehráli tak, jak jsme chtěli a měli. Byla tam bojovnost, nasazení i dobrá kombinace. Ve druhém poločase jsme si pak vytvořili čtyři stoprocentní gólové šance z malého vápna, které jsme neproměnili,“ narážel trenér na velké příležitosti, do nich se postupně dostali Nový, Alvir, Dramé a Polidar. „Když si venku vytvoříte tolik šancí, tak prostě musíte nějaký gól dát. To není možné,“ krčil rameny Nádvorník.

Velký podíl na příbramském trápení měl domácí brankář Patrik Le Giang, jenž se mezi třemi tyčemi překonával a působil jako magnet, který přitahoval střelecké pokusy hostů. „Musím mu vyseknout poklonu, protože on nás vychytal,“ ocenil sportovně výkon domácího brankáře, který byl po zásluze vyhlášen hráčem utkání, Roman Nádvorník.

Především se ale snažil najít příčiny a vysvětlení problému u svého týmu. „Nemám rád klišé, že nám chybí trochu štěstíčka, abychom tam něco dotlačili. Asi je to o větším umění, kvalitě, klidu a agresivitě, ačkoliv i té tam tentokrát bylo dostatek,“ podotkl kouč. „Bohužel to není pouze o jednom hráči, který by se v koncovce trápil. Ty čtyři velké možnosti měli čtyři různí hráči,“ uvědomuje si Nádvorník, že jde o problém celého mužstva.

Navzdory neefektivní koncovce to dlouhou dobu vypadalo, že Středočeši budou poprvé v ročníku venku bodovat. Jenže v 88. minutě zůstal po rohovém kopu na zadní tyči nikým nehlídaný Daniel Krch a rozhodl o vítězství Bohemians. „Jednalo se o individuální selhání jednoho hráče. Standardní situace bráníme osobně, takže to není o fotbale, ale o osobní zodpovědnosti vůči mužstvu a celému klubu. Jeden hráč bohužel opakovaně selhal, byl z toho gól a my jsme tak zůstali bez bodu,“ litoval Nádvorník po osmé venkovní porážce v letošním ročníku.

Příbram ovšem prodloužila nejen čekání na body z venku, ale i šňůru bez vítězství. A to na deset zápasů. „Nikdo jiný to nezlomí, žádní jiní hráči nepřijdou. My do toho musíme jít, postavit se tomu. Hrát tak, jako osmdesát osm minut s Bohemkou a v koncovce to dotáhnout, prorvat a zlomit, aby se všechno otočilo,“ konstatoval Nádvorník.