Za střetnutím na Slovácku se ohlédl trenér Slovanu Pavel Hoftych, kterého mrzela neuznaná branka jeho týmu na 2:2. „Pískat ruku v takové situaci je nesmysl,“ má jasno kouč.

Jak byste zhodnotil duel se Slováckem?

Chystali jsme se na centrované míče a na výborné náběhové útočníky, protože jak Šašinka, tak i Zajíc jsou výborní ve vápně. Hned z prvního centru jsme si dali vlastní gól, což s mužstvem na chvíli otřáslo. Poté jsme nechali volného hráče, který nám vstřelil branku na 2:0. Trvalo nám asi třicet minut, než jsme se z toho oklepali. V závěru poločasu už jsme byli ve hře a snížili na 2:1.

A co druhý poločas?

Ve druhé půli jsme byli aktivnějším týmem, tlačili jsme se do vyrovnání. Hráli jsme trošku jednodušeji a přidali jsme větší důraz, který nám v úvodním poločase chyběl. Dali jsme gól na 2:2, který nebyl uznán. Nevím, proč neplatil. Podle informací, které mám, se jednalo minimálně o spornou situaci. Myslím si, že gól měl být uznán. Šanci na to, abychom na Slovácku bodovali, jsme měli.

První poločas byl celkově špatný. Čím to?

Mužstvo bylo nachystáno dobře. V kabině jsme z hráčů cítili odhodlání, ale dvě rychlé inkasované branky s klukama zamávaly. Najednou jsme byli všude pozdě. Krajní obránci nechávali díry, střední obránci špatně pokrývali hráče. Do toho byla roztažená střední záloha. Potřebovali jsme se trochu chytit a stabilizovat. Slovácko hrálo jednoduše, důrazně.

Hodně v akci byl VAR. Jaký máte názor na tento projekt?

Vím, že situace při gólu na 2:0 byla hraniční, ale ofsajd to nebyl, takže branka platila správně. Podle mých informací ale měl platit i náš gól na 2:2, ale informace mám jen zprostředkovaně od více zdrojů. Pískat takovou ruku, kdy nikdo pořádně neví, zda to byla ruka našeho hráče nebo soupeřova, je nesmysl. Škodí to fotbalu.