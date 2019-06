"Jsou to hráči Sparty a já s nimi osobní zkušenost neměl, takže není problém udělat si během týdne nebo čtrnácti dní obrázek a potom reagovat," řekl na dnešní tiskové konferenci Jílek, od kterého po návratu z mistrovství Afriky dostane šanci i Georges Mandjeck.

Ben Chaim s Kayou přišli do Sparty před dvěma lety, ale královské platy ani rekordní přestupové částky nepotvrdili a na Letné se neprosadili. Ben Chaim se vrací po vážném zranění kolena, zatímco Kaya hostoval v Galatasaray Istanbul a Mandjeck v Maccabi Haifa.

"Jsou to hráči, kteří mají normálně se Spartou smlouvu. Někteří se vrací z hostování, Ben Chaim je po těžkém zranění. Takže se všichni zapojí do přípravy, aby je trenér poznal v kabině i na hřišti. A podle toho se budeme rozhodovat dál," uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Vyzkouší i odchovance

Šanci v přípravě dostanou i odchovanci Václav Dudl, Jan Fortelný nebo Christian Frýdek. "Mají šanci se ukázat novému trenérovi a je to jen na nich, jak se budou projevovat a jak budou vypadat. Jsem rád, že jsou tady," prohlásil Rosický, který také potvrdil, že Sparta jedná o příchodu obránce Davida Lischky z Jablonce.

Na dnešních testech, kterými Sparta zahájila přípravu, chyběli dlouhodobě zranění a rekonvalescenti Bořek Dočkal, Václav Drchal, Filip Panák, Matěj Pulkrab a také Lukáš Juliš, který se vrátil z hostování v Bohemians 1905. Později se kromě Mandjecka připojí také Adam Hložek nebo posila Libor Kozák.

Hráči na odchodu

Sparta už nadále nepočítá s Vukadinem Vukadinovičem a Bogdanem Vatajeluem, o jejichž odchodech už jedná. V áčku skončil také Lukáš Vácha, který se přesunul do béčka. "Idea je taková, že by měl být lídrem kluků v béčku, protože naší ambicí je postup do druhé ligy," řekl Rosický.

"Ale máme dohodu, že když dostane lepší nabídku, nebo bude chtít hrát na vyšší úrovni, tak vzhledem k tomu, co Lukáš pro Spartu odvedl, za něj nebudeme požadovat odstupné," přidal Rosický na adresu dvanáctinásobného bývalého českého reprezentanta.

Změn doznal také realizační tým, ve kterém skončil asistent Radoslav Kováč a trenér brankářů Daniel Zítka. "Dan si potřebuje odpočinout. Co se týče brankářů, jako byli Koubek nebo Dúbravka, tak odvedl fantastické služby. Doufám, že to není konečná a v budoucnu se vrátí. Dveře do Sparty bude mít vždy otevřené," uvedl Rosický.