Devětadvacetiletý Van Buren začínal s fotbalem v nizozemském Excelsioru, poté působil v dánském Esbjerg, odkud přestoupil do pražské Slavie. V Edenu získal dva tituly mistra české ligy a v sešívaném dresu hrál v Lize mistrů i Evropské lize.

Mick van Buren odchází na roční hostování do Českých Budějovic. Slavia má možnost si hráče stáhnout v zimě zpět.

Útočník Mick van Buren přichází ze Slavie na hostování do Dynama. | Foto: Foto/ Aleš Strouha

Mistrovská Slavia opět pustila fotbalového útočníka Micka van Burena na roční hostování do Českých Budějovic.

