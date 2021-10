Jak těžký soupeř byl Liberec?

Bylo to náročné, jsou tvrdí. Dobře se na nás připravili. Byl to těžký zápas, ale jsme profesionálové a všichni jsme připravení. Tvrdě jsme bojovali, abychom získali tři body.

Po nějaké době jste nastoupil v základní sestavě. Jak jste si užil zápas?

Bylo to pro mě opravdu těžké. Dlouho jsem nehrál od začátku kvůli zranění. Krok po kroku jsem se snažil vrátit. Cítím se lépe a vím, že budu ještě lepší než předtím.

Dal jste uklidňující gól na 3:1, osm minut předtím soupeř snížil…

Myslím, že jsme ten gól potřebovali dát, abychom měli stoprocentně jisté body. Mohli jsme dostat ještě jeden gól, což by pro nás bylo hodně špatné. Dostalo nás to zpátky do hry a pomohlo nám to získat tři body.

Byla to nacvičená situace? Rohovým kopem Nicolae Stanciu našel Jana Kuchtu, který to posunul na vás na zadní tyči.

Ano, měl jsem pokyn, abych chodil na druhý míč, abych tam vždycky byl. Když tam nejste, nemůžete skórovat. Musíte tam být, vždycky se musíte soustředit na to, kam může míč přistát. Byl to perfektní balon.

Jak důležité je toto vítězství po porážce v derby?

Hodně důležité. Po prohře v derby jsme se museli vrátit, museli jsme vyhrát a obnovit naše sebevědomí. Zvládli jsme to.

Kvůli zranění vypadl další hráč, Jakub Hromada. Situace, zejména v obraně, nevypadá dobře.

Trápí mě to, protože máme pět nebo šest zraněných obránců. Je to opravdu smutné. Potřebujeme obranu, ale naše obrana není v nejlepším stavu. Věřím, že brzy budou zpátky, opravdu je potřebujeme.