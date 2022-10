Šedesátiletý Mikloško se do Baníku vrací po takřka 33 letech, jelikož začátkem 90. let odešel do Anglie. „Byl jsem osloven v lednu, jestli bych Baníku nepomohl s brankáři v tréninku, nepodíval bych, jak se trénuje a jací brankáři tu jsou. Tím to začalo,“ popsal v rozhovoru pro fcb.cz, jak se seznamoval s chodem slavné značky v regionu.

Obrovský rozdíl ve všem. Porážka nás nesmí srazit do kolen, říká trenér Bílek

Následovalo setkání s majitelem Václavem Brabcem, který mu dal volnou ruku, aby se zorientoval ve fungování Baníku a poté si vyslechl jeho pohled. „Poslechl si moje názory, co by se dalo zlepšit, na čem by se dalo zapracovat. Asi se mu názory líbily a v závěru došlo k tomu, že jsme se domlouvali, co bych měl dělat. Pak se mě zeptal, jestli bych nechtěl řídit celý klub po sportovní stránce. Já se cítil na to změnit Baník tak, aby byl takový, jaký jsem ho znal,“ poukázal Mikloško na dobu, kdy na Bazalech vyrůstali skvělí fotbalisté, kteří se pak prosazovali i v zahraničí.

Musí se zapracovat na skautingovém systému

Podle Brabce vedlo angažování někdejšího gólmana vícero důvodů. „Z řady rozhovorů, které jsme spolu vedli, i svým pohledem na fotbal mě přesvědčil, že má Baníku co dát. Když k tomu připočteme jeho vztah k Baníku a dlouholeté manažerské zkušenosti ze zahraničního i tuzemského fotbalu, je pro nás cenné takového člověka v klubu mít,“ uvedl Václav Brabec.

O prioritách má Mikloško v aktuální době, kdy Baník je čtrnáctý ve FORTUNA:LIZE, jasno. „První mužstvo je nejdůležitější. První dny budou tráveny kolem něj, protože víme, jaká je situace. Budeme se snažit to do konce podzimu zlepšit, zároveň se musíme připravit na zimní přestupní termín a zapracovat na skautingovém systému. Vybrat lidi, kteří by měli správné oko a vytipovali hráče, které potřebujeme doplnit,“ nastínil Luděk Mikloško cíle pro nejbližší půlrok, přičemž věnovat se chce i mládeži a pohybu mladých hráčů mezi kategoriemi.

Vím, že bys na mě byl hrdý, tati. Obránce Filip Novák přestoupil do Al Džazíry

Spolupracovat hodlá i s Aloisem Grussmannem, který měl dosud oficiálně na starosti sportovní stránku klubu. „Jsem rád, že tu s ním mohu být. Je tu delší dobu, zná klub, takže mi může pomoci. Takových pracovitých lidí se zkušenostmi a charakterem je málo a jsem rád, že Lojza v Baníku je. Věřím, že se vždy dohodneme a vše bude ve prospěch klubu,“ uzavřel Luděk Mikloško, který bude v dennodenním kontaktu i s trenéry v čele s Pavlem Vrbou.