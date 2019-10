Karviná se však premiérové domácí výhry nedočkala a podlehla soupeři 0:2. „Výsledkově se to moc nepovedlo, to je pravda. Musím uznat, že Slovácko bylo lepší, bylo na nás nachystané. My jsme předvedli slabý výkon, a proto soupeř zaslouženě vyhrál,“ uznal Dreksa.

Doma se vám nedaří. Co tomu chybí?

Jednoznačně kvalita na míči a vyřešení finální fáze. To nám scházelo dneska, stejně jako v průběhu celé sezony. Gólů jsme moc nedali.

Je to tak, že se na každý gól nadřete, zatímco třeba soupeř dvakrát uteče a dvakrát skóruje?

Tak to bývá. Musíme to zakončení brutálně zlepšit, abychom začali dělat body i doma. Pokud doma bodovat nebudeme, budeme mít obrovské problémy.

Vy jste tady už zažil podobné situace…

I horší, takže zůstáváme pozitivní. Stále si myslím, že kvalita a potenciál v týmu je, budeme ale muset zabojovat, abychom se do dalšího utkání zlepšili.

Nicméně body z domácího hřiště chybět budou…

Samozřejmě, když se doma nevyhrává, naskakují vám minusové body. Můžeme si před každou sezonou říkat, jak bychom to chtěli, ale podle všeho zase budeme honit zajíce až do konce.

Pokud jde o tu koncovku, v minulosti jste si pomohli třeba góly po standardních situacích, je to tak?

Přesně. Jestli se nepletu, tak v sezoně jsme dali snad jen jeden gól ze standardky. Ještě k tomu ve Zlíně, kde jsme vyhráli 4:1. Když nemáte takovou kvalitu vepředu, musíte se zaměřit na standardky. My jich dneska měli asi patnáct, z toho dvanáct jich skončí v rukavicích gólmana, který nám to vyhazuje do brejků…

Na závěr se zeptám, jak jste na tom zdravotně?

Musím říct, že nejlépe za rok a půl. Nic mě nebolí. Mám z toho opravdu radost. Vím, že to asi vyzní po porážce divně, ale byl jsem na hřišti zase rád, měl jsem radost z toho, jak jsem se cítil a že jsem dohrál ve zdraví. Samozřejmě to ještě není ideální, za minulý rok a půl jsem hrál snad šest zápasů. Přesto jsem do toho šel s tím, že klukům na hřišti pomůžu. Bohužel se to moc nepovedlo.