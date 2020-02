Toho si byl vědom i trenér Sparty Václav Kotal. Ten ani ve druhém utkání na lavičce letenského celku neslavil vítězství. „Určitě se dalo vydolovat víc než bod. Myslím si, že některé situace, z kterých jsme dostali gól, se daly vyřešit lépe. Ale počkám, až se podívám na video, takhle z lavičky se mi to těžko hodnotí,“ říkal v rozhovoru pro televizi O2.

Výsledek zápasu mohl být pro Pražany příznivější, třeba kdyby Benjamin Tetteh proměnil svou tutovku z úvodního dějství. Samostatný únik ale nakonec vůbec nezakončil. „Nechápu to. Jestli se bojí zakončit, nevím proč. Mluvil jsem s ním, říkal jsem, máš obrovskou šanci, hraješ doma. Ale bohužel zachoval se tak, jak se zachoval,“ kroutil hlavou nevěřícně zkušený kouč.

„Ale měli jsme i ve druhém poločase další šanci. Byl tam, tuším, Grajciar. To jenom stačilo v jednom momentě dloubnout. Ale zřejmě hráči nejsou v takovém rozpoložení, v jakém bychom si přáli,“ hledal vysvětlení v hlavách svých svěřenců.

I v deseti se to dalo zvládnout

Zlín byl ovšem Spartě minimálně vyrovnaným soupeřem i v době, kdy ještě domácí hráli v plném počtu. „Špatně jsme obsazovali, Hanousek nechával Fantiše volného, tím pádem oni se dostávali do hry. Ale stejně si myslím, že se to utkání v deseti dalo zvládnout,“ vracel se k zápasu Kotal.

Když už nic, Spartě se alespoň podařilo ukončit gólový půst. To ale bylo pro Letenské málo. „Góly jsme dali, bohužel jsme dva dostali. Je to pořád o tom, že dostáváme strašně laciné góly a snažíme se na tom pracovat, ale bohužel dneska jsme šli do deseti, tak to bylo o to těžší. Zlín samozřejmě má technické hráče, snažili se to dohrát až do konce, ale my jsme i z těch protiútoků měli šance, takže jak říkám, skončilo to remízou a my určitě nejsme spokojení,“ uzavřel Kotal.