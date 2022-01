Skvělé podnebí, podmínky, žádné zranění. Kombinace, která dává dohromady výsledek - perfektní. "Bez zranění, skvělá práce od všech hráčů i lidí, co tu byli. Udělali jsme spoustu práce, nepamatuju si, kdy jsme měli ke všemu takové podmínky. Myslím, že se nám to vyplatilo jet na jedno dlouhé soustředění, protože jsme ušetřili dlouhé cesty, kdybychom jeli na dvě. Díky tomu jsme měli víc času na videa ze zápasů. Těžko bych hledal nějakou skulinku na tomhle pobytu," usmíval se Trpišovský.

Jemu a trenérským parťákům se v hlavách krystalizuje sestava pro náročné jaro. V závěrečném vzájemném zápase do jednoho celku poskládali sestavu Mandous – Masopust, Ousou, Kačaraba, Plavšić – Ševčík, Holeš – Bah (Traoré), Lingr, Schranz – Krmenčík. Kromě Stanciua, který se musel trochu šetřit a odpočívajícího gólmana Koláře tedy jedenáctka, která by měla být hodně podobná té základní.

"Bylo to poskládané z hráčů, kteří předvedli výbornou výkonnost a připravenost, ale těch hráčů tam mohlo být víc. Chtěli jsme to mít trošku vyvážené i na druhé straně. Všichni, kteří nastoupili v červenobílé sestavě, si to za ten pobyt zasloužili. A jsou nejblíž základní sestavě," vysvětloval hlavní kouč.

Ve výborném světle se ukázal srbský záložník Plavšič, který v podzimní části po přestupu ze Sparty tolik šancí nedostával. V zápasech se často objevoval na pozici krajního obránce a zářil. "Byl skvělý, velice produktivní. V těch zápasech byl možná nejlepší hráč. Na druhou stranu se ti hráči trošku znají, tenhle zápas byl nahoru a dolu, trošku jiný, než se pak hrají ty ostré zápasy. Ale jsme rádi, že v té nouzi, kterou na tom postu máme, je taková varianta. Myslím, že Srki patřil mezi tři nejlepší hráče tohohle kempu," chválil.

Na soustředění měl jednoho hráče, o kterém věděl, že se od týmu hned po návratu odpojí. Šlo o záložníka Ekpaie, který půjde do Ostravy, výměnou (podpořenou několika desítkami milionů korun) za Sora. "Sor měl individuální program, připojí se k nám ve středu," řekl Trpišovský.

Slávisté dostali v pondělí a úterý volno a od středy zase vlétnou do tréninku před blížící se startem druhé části FORTUNA:LIGY. "Budeme navazovat na to, co jsme v Portugalsku udělali. V neděli nás čeká generálka s Baníkem, pak další sobotu už ligový zápas s Karvinou," dodal trenér úřadujících mistrů, které chce dovést za čtvrtým titulem v řadě.