Na soupeřovu branku vyslal navrátilec z hostování v Mladé Boleslavi dvě střely. "První jsem špatně vyřešil, protože mi to dlouho trvalo, hráč mě doběhl a já jsem ho trefil. Měl jsem to lépe vyřešit. Druhou střelu jsem špatně trefil. Stačilo střílet na zadní tyč, protože byla odkrytá brána. Moje chyba měl jsem dát gól, v malém vápně se tohle musí dávat," mrzelo Buchu, který přišel mezi novináře mezi první a druhou půlí.

Jaké byste zhodnotil zápas?

Z osobního hlediska nic moc, nejsem úplně spokojený. Z pohledu týmu jsme vedli 3:0 po půli, což je dobré.

Proč nejste spokojen?

Protože… Nezdálo se mi… Nemám z toho dobrý pocit, chtěl bych hrát lépe.

Na začátku zápasu jste schytal ránu do nohy. Ovlivnilo to váš výkon?

Ne. Dostal jsem kolenem na stehno, ale to se může stát i v ligovém utkání, takže se musím tím naučit hrát. Lépe se s tím příště porvat.

Je příjemné zpestření zahrát si místo tréninku zápas?

Ano. I když my jsme na hřišti s míčem 95 procent tréninkového času. Ale zápas je samozřejmě příjemné zpestření tréninkového cyklu.

Jak byste porovnal přípravu pod trenérem Guĺou a koučem Vrbou?

Zažil jsem v Plzni jednu přípravu minulý rok v zimě. Je to rozdílné - nový trenér, nové tréninky. Nechtěl bych to dál rozvádět a porovnávat.

V Mladé Boleslavi jste hrál na kraji zálohy. Proti Ústí jste byl ve středu. Je to pro vás velký rozdíl?

V Boleslavi jsem také občas nastupoval ve středu zálohy. Nicméně i když jsem tam hrál na kraji, tak v herním systému Boleslavi jsem si hodně bral balony na střed, hledal si tam prostor a chodil do přečíslení. V tom není problém a není to pro mě velká změna.

Co po vás trenér Guĺa chce?

Na pozici číslo osm a po nás středových záložnících chce velkou rotaci, abychom si pořád hledali prostor mezi řadami a abych pomáhal s rozehrávkou. Chce, abych se nebál, bral si balon od gólmana a stoperů, hrál po zemi a vymýšlel řešení.

Je pro vás náročný tento systém hry?

Ani ne. Je to nový systém, který po nás trenér chce, ale stačí jen si na to zvyknout. V tréninku to pořád hrajeme a připomínáme si to, takže je to o návycích a v zápase se na to koncentrovat.