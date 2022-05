O rezignaci

Dlouhodobě jsem hovořil o tříletém plánu s vrcholem v minulé sezoně, která měla končit titulem. Když jsem o tom mluvil uprostřed sezony, byl v tom i záměr sejmout tlak z trenéra a hráčů, aby měli klid na práci. Po sezoně jsem šel za majitelem a generálním ředitelem, abychom si promluvili, jestli nastolená cesta dlouhodobě vede k úspěchu. A vedení této cestě věří, rezignaci nepřijalo.

Co bylo špatně?

Některé body se nepovedly. Hlavně jsem nesehnal trenéra, který by tým dlouhodobě rozvíjel. Nepovedlo se také to, že starší hráči budou ti nosní, okolo kterých se budou mladí zlepšovat. Nesvádím to ale na starší hráče, v tréninku nebyly žádné výtky, jsou to profíci.

O sparťanství

Kladli jsme na něj až moc velký důraz. Pořád to pro mě bude důležitý bod, aby tu byli sparťanští kluci, to je zásadní. Trochu mě z toho ale vyvedla situace s Matějem Pulkrabem. Je to fajn kluk, měli jsme dobrý vztah a vše bylo transparentní. V zimě jsme na něj odmítli nabídku, chtěli, aby zůstal s tím, že po sezoně odejde zadarmo, aby s námi zkusil vyhrát titul a pohár. A v polovině sezony začal jednat se Slavií, přímým konkurentem. To mě z důrazu na sparťanství trochu vyvedlo. Spoustu věcí dokážu pochopit, ale dalo se to elegantně vyřešit po sezoně. (Pulkrab nakonec odchází do druholigového německého Sandhausenu - pozn. autora)

Kde se minulá sezona lámala?

Těžko hledat jeden zlom, něco se opakuje. Během sezony jsme byli vrcholu blízko, ale zároveň pořád daleko. V Olomouci na konci základní části to byl propadák. Nehraje se na kdyby, ale přesto… Kdybychom v Olomouci vyhráli a vyhráli také remízový zápas s Hradcem, byli bychom ve skvělé pozici. Pořád blízko, ale zároveň daleko… Zkrátka jsem pořád ještě nenašel trenéra, pod kterým by se tým dlouhodobě rozvíjel. Pánové Kotal i Vrba odvedli dobrou práci, ale končili v podobný moment, kdy tým stagnoval a přestával se vyvíjet. Nesouhlasím ale s názory, že hráči potřebují tvrďáka, co je srovná. Zmiňovaní dva trenéři nejsou kliďasové. (usmívá se)

Jak to vypadá s novým trenérem?

Tento proces neustále běží. Jednou z variant může být i zahraniční. Všechno má svá úskalí. České fotbalové prostředí má specifika jako žádné jiné na světě.

Je mezi kandidáty Gula?

Ano, je jedním z kandidátů.

Řešili jste nového Vrbova nástupce i během jarní části?

V mé pozici musím být připravený na všechny možné scénáře. Z respektu k trenérům, kteří u nás jsou, ale nikdy s danou konkrétní osobou nemluvím dopředu. Ale vždy máte nějaký úzký okruh kandidátů na hráče, trenéry i další funkce v týmu.

Neztratil se s Vrbou rok?

Hodně jsme investovali do mladých hráčů a jejich rozvoje. Když přicházeli trenéři Jílek s Kotalem, bylo to i díky historii jejich práce s mladými hráči. Když jsme došli do dobu, kdy jsme museli vyhrávat, dívali jsme se na historii vítězství. A Pavel ji má. Doufali jsme, že to zvládneme.

Posiluje se bez trenéra

Když hráče nezískáte, rozebere si je někdo jiný. Nový trenér přijde do systému a principu hry, který chceme hrát dlouhodobě. Když někdo přijde, tak může mít názory na dva tři hráče, ale ne, že jich tu nechce dvanáct. Změny je třeba udělat, ale jádro je zdravé, má velký potenciál. Nevidím důvod ho překopávat, konec sezony mě v tom nenahlodal.

Poslední pokus?

Koncentruju se na to, co je teď a tady. Chci odvádět co nejlepší práci pro Spartu. Nejsem alibista, věřím, že to dobře dopadne.

Jsou v Čechách trenéři k mání?

Pořád tu jsou trenéři, kteří jsou zajímaví. Někdo ještě potřebuje čas, někdo je už nachystaný. Když sledujete evropské kluby, a to nemyslím jen ty úplně špičky, tak jde o trenéry, kteří se neustále vzdělávají, sledují vývoj, kde se zlepšit, co posunout. To mi v Česku chybí.

Chybějící střední generace hráčů

Mix skladby je důležitý, aby měli mladí vedle koho růst. Na střední generaci se zaměříme víc. Ale kádr máme v tomhle směru postavený dobře, máme tu Peška, Haraslína, Hancka, Krejčího mladšího.

O konci Bořka Dočkala

Bořek byl vždy lídrovský typ, bohužel to nedopadlo titulem, který jsme si všichni přáli. Věřili jsme, že kluci vedle něj ucítí šanci na pohár nebo titul si sáhnout. Má za sebou pěknou kariéru, je to výborný fotbalista a já mu přeju vše nej v životě po kariéře. Není jednoduché opustit to, děláte a milujete celý život.

Jde nahradit Hložka?

Nemůžeme ho nahradit kus za kus, takovou kvalitu nemáte šanci sehnat. Otevírá se šance pro někoho jiného. To i v případě Bořka Dočkala. Další hráči, kteří byli v jejich stínu, teď mají velkou šanci se ukázat. Ať už ty, co u nás jsou, přijdou z hostování nebo úplně noví. Na jednu stranu to Hložanovi ohromně přeju, jsem tu od jeho prvního tréninku a viděl jsem ho celou dobru růst. Na druhou stranu z toho jsem smutný.

Je už jeho přesun do Leverkusenu hotový?

Není, ale očekáváme, že se tak brzy stane.

Jak vnímá kritiku fanoušků?

Na sociálních sítích to beru s nadhledem, ale co se týká našich vlastních fanoušků, tak pro kluka, který tady vyrostl, to je hodně nepříjemné.