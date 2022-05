Sedm důvodů, proč slaví Plzeň. Faktor Bílek, obrana i kanonýr. A vyčichlá Slavia

Západočeši se ale neuvěřitelným způsobem semknuli. Řada těsných vítězství znamenala to, že Plzeň se stala hlavním soupeřem favorizované Slavie. V nadstavbě navíc po ztrátách Slavie přebrala otěže a před závěrečným kolem skupiny o titul slaví mistrovský titul. "Je to velká euforie, teď si to užíváme. Už nám začíná pomalu docházet, čeho jsme dosáhli. Je to paráda. Já tenhle titul osobně řadím nejvýš v kariéře," řekl kapitán Plzně Lukáš Hejda.

Liberecké povstání

Paralel libereckého titulu z roku 2012 s tím plzeňským je hned několik. Oba mají ale jednoho společného jmenovatele - poctivou týmovou práci a dokonalý mix mladých dravců doplněných o zkušené matadory.Zadní řady Liberce vedl z útočníka na stopera přeškolený Jan Nezmar, pravou stranu obrany brousil v obrovské formě hrající Theodor Gebre Selassie.

Kouč Bílek neskrýval dojetí. Byl jsem naměkko, přiznal po zisku titulu

Hlavním trumfem Liberce byl ale v záloze patnáctigólový veterán Jiří Štajner s dozadu skvěle pracujícím Tomášem Janů. Tyto matadory doplňovali mladí dravci - na defenzivním štítu dvaadvacetiletý Lukáš Vacha, kterého doplňoval v záloze jednadvacetiletý Josef Šural. Propracovaný mix Jaroslava Šilhavého doplňoval v útoku ve skvělé formě hrající Michael Rabušic.

Všemu ještě ze střídačky přihlížel jedenadvacetiletý Bořek Dočkal, který ale v sezoně nasbíral pouze 90 minut.Symbolicky si to Liberec v posledním kole rozdal v přímém souboji o titul právě s Plzní, Slovanu se podařilo i přes řadu šancí Viktorie ubránit remízu 0:0 a oslavit třetí titul v české historii. "Je to fantastické. Nevím, jestli to není jen sen a zda se z toho neprobudím. Pocity jsou neskutečné," zářil po senzačním zisku titulu Jaroslav Šilhavý, jenž aktuálně vede mužskou reprezentaci.

Zdroj: Youtube

V obou případech se tak ukázalo, že fotbal není jen o penězích. Někdy je síla a semknutost mužstva totiž o dost klíčovějším faktorem.