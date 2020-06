„Něco jsme chtěli po těch prohrách změnit. Je to nový impulz, od té doby, co se zranil Matouš (Trmal) jsme nevyhráli. S trenérem brankařů jsme se dohodli, že nastoupí Vít Nemrava,“ řekl do televizních kamer kouč Slovácka.

Rodák z Dolního Němčí se nejvíc vyznamenal v závěru prvního poločasu, když zpacifikoval Nečasovo sólo. „Podařilo se mi zlikvidovat některé šance domácích, bohužel to nestačilo. Ta z nejsložitějších byla Nečasova střela na pravou ruku,“ popisoval Nemrava obrovskou příležitost domácího týmu.

O svém ligovém debutu se čtyřiadvacetiletý gólman dozvěděl den před zápasem. „Trenér mi řekl už v pátek, že budu chytat. V zápase jsem nebyl nervózní, jen před zápasem. Při rozcvičce nervozita opadla, snažil jsem si zápas užít,“ vyprávěl o svém prvním ligovém startu novinářům.

Jestli to byl jeho největší zápas v kariéře? „Asi ano, určitě ano,“ potvrdil. Slovácko první zápas doma prohrálo. Na hřišti Bohemians vstřelilo branku už po devadesáti sekundách a to důležitost zápasu ještě umocnilo. Jak moc si to uvědomoval gólman Slovácka?

„Hlavně jsem se snažil soustředit na svůj výkon a neudělat chybu. Chtěl jsem mančaft podržet. Nakonec jsme nepostoupili. Mám z toho smíšené pocity,“ hodnotil duel Vít Nemrava, který se dostal do brány až v ligové derniéře Slovácka.

„Mrzí mě, že už je konec sezony. Chtěli jsme na Bohemce uspět, měli jsme zápas dobře rozehraný, ale nepodařilo se to. V závěru už to byl vabank, za stavu 1:1 nebylo co ztratit, proto jsem šel do vápna domácích. Kdybychom dali branku, tak se šlo do prodloužení. Věděli jsme, že musíme dát druhý gól, což se nám nepovedlo. V samém závěru jsme dvakrát inkasovali. Takže konec,“ smutnil gólman Slovácka.

Po skončení zápasu měl Vít Nemrava krátkou debatu s fanoušky Bohemians. Co se řešilo? „Chválili mě, že jsem držel tým nad vodou. Ve finále jsem ale smutný, protože se nám nepodařilo postoupit,“ řekl na závěr ligový debutant Slovácka.