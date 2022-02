Právě na první polovinu ročníku chce nyní navázat. „A také zažít nějaký úspěch,“ doplnil Nemanja Kuzmanovič.

V poslední době je mezi Čechy populární Polsko, byla jedna z možností jít i tímto směrem?

Možná ano, ale nebyl jsem v pozici volného hráče, abych mohlodejít. Stejně jsem ani nechtěl. Bylo tam zahraničí, ale nedávalo to smysl. Bylo to z daleka. Jsem rád, že to dopadlo takhle, protože v Ostravě žiji sedm let, zvykl jsem si tu, takže jsem spokojený.

Měl jste na podzim v hlavě, že vám po sezoně končí smlouva a bojujete tak o novou?

Musím říct, že jsem nad tím takhle nepřemýšlel. V létě jsem málem z klubu odešel, jsem rád, že se tak nestalo. Ale nevnímal jsem, že mi končí smlouva a musím zabrat. To musíte dělat pořád, smlouva nesmlouva. Samozřejmě ale věřím, že můj dobrý podzim k prodloužení také pomohl. Hlavně jsem ale rád, že jsem góly i asistencemi byl platný týmu. Celému Baníku se dařilo, to mě těší, i když stále se potřebujeme v tabulce posunout alespoň ještě o jedno patro výš. Snad se to podaří.

Doléhaly na vás v létě spekulace, že odejdete?

Není to příjemné z třetí strany číst, nebo slyšet zprávy, že byste měl odejít. Že se něco v zákulisí děje. Pak jsem se ale pobavil s trenérem i vedením, a i když to v jednu dobu vypadalo, že mě vymění za někoho jiného, tak to dopadlo tak, že jsem zůstal.

S jakými pocity jdete do jarní části ligy?

Já myslím, že s docela pozitivními. Přípravu máme úspěšně za sebou, byla dobrá, zvládli jsme ji téměř všichni ve zdraví. Kromě Tetyho (Tetoura) nevypadl nikdo na delší dobu a jsem rád, že to máme za sebou. Trochu jsme zaspali první poločas generálky, ale ani tohle poučení takhle před ligou není špatné. Snad se probereme a nachystáme ještě o kousek lépe na Boleslav.

Vyříkali jste si první půli utkání na Slavii?

Samozřejmě. Museli jsme to probrat, abychom neopakovali chyby a shodli jsme se na tom, že v Boleslavi musíme hrát jinak. Prvních deset patnáct minut sice nebylo špatných, ale rozhodl první gól, který jsme soupeři darovali. Navíc Slavia začala hrát ještě lépe, dostali jsme se pod tlak, chyběla nám organizace, komunikace, zhroutili jsme se z toho, a než jsme se probrali, inkasovali jsme ještě třikrát. To se nesmí stávat, měli bychom umět reagovat hned na hřišti a ukočírovat to.

Druhý poločas by naopak mohl být příslibem, že?

Jak jsem řekl, rozdíl mezi poločasy byl v organizaci. Lépe jsme se posouvali, presovali, vytvořili si pár standardek a dali góly. Navíc Slavia prostřídala, nastoupili i mladí a talentovaní hráči, takže to pro nás bylo asi trochu snazší, než pro kluky v první půli.

Velkou motivací a zároveň cílem je asi čtvrté místo, které by mohlo zajistit předkolo Konferenční ligy, je to tak?

Samozřejmě, chceme se do kvalifikace dostat. Za mně je ale nejdůležitější se dívat na každý další zápas, jít jeden po druhém, snažit se urvat body a nekoukat moc na tabulku. Prvně musíme makat, dostat do skupiny o titul v nadstavbě. A nespekulovat. Uděláme ale vše pro to, abychom na konci byli před Slováckem.

Takže skončit čtvrtý a v poháru fandit Spartě, nebo Slavii…

(pousměje se) Jo, letos je o místo v Evropě méně. Navíc teď spolu budou Sparta a Slavia hrát, holt budeme potřebovat, aby to jeden nebo druhý vyhrál. My jsme vypadli, bohužel, tudíž osud nemáme ve svých rukou. I kvůli výročí sta let klubu by bylo hezké se do pohárových předkol dostat.

Jaro otvíráte v Mladé Boleslavi, která je v tabulce o příčku a deset bodů pod vámi. Asi je klíčové uspět a nedat Středočechům, jak se říká, čuchnout?

Souhlasím. Čekám, že to bude vyrovnaný a těžký zápas. Doma je Boleslav silná, navíc mají dost zkušených i mladých hráčů. Vždyť na podzim nás trápili. Uvidíme. Po přípravě jsou první utkání spíše opatrná, nicméně my chceme uhrát všechny body. Nebo aspoň neprohrát, aby se na nás nedotáhli.

Baníku se ale v Mladé Boleslavi nedaří, vyhrál tam jen dvakrát za 18 let, kdy je soupeř v nejvyšší soutěži. To ale asi neřešíte, viďte?

To slyším poprvé od vás. Ale asi to bude kvalitou Boleslavi. My se na to nebudeme vůbec ohlížet, prostě chceme uspět a vyhrát.

Jak citelná bude ztráta Daniela Tetoura?

Tety je hodně kvalitní hráč, který podává konstantní výkony. Chybět bude určitě, na druhé straně je to šance i pro ostatní kluky na jeho postu. Myslím, že kádr máme dobrý, široký, takže věřím, že to zvládnou i jiní a nebude to pro nás fatální.