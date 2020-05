Mareš, který v právě probíhajícím ročníku nejvyšší tuzemské soutěže dal šest branek, viděl osmou žlutou 23. února v Karviné. Poté měl stát v domácích duelech “žlutomodrých” s Libercem a Slováckem, dvakrát odložený duel se Slovanem a následný koronavirový nouzový stav mu ale herní pauzu prodlouží až do příští středy, když Tepličtí hrají v Praze na Bohemians.

“Kluci si už ze mě dělají srandu, že za osm karet budu stát půl roku. Za některé karty si můžu sám, to vím. Ale já už jsem takový. Když jsem se do teď nedokázal poučit, tak už asi nikdy. Asi ty emoce potřebuju k výkonu, mám to v sobě,” uznává 33letý Mareš, že je pořádně horkokrevný. “Musím ale říct, že některé ty žluté byly od sudích vymyšlené. Kdybych měl dostat karty, které jsem si zasloužil, tak jsem stál jen jeden zápas,” dodává.

V sobotu si přál být se svým týmem, přísná nařízení ale nutí vedení klubu nechat všechny hráče, kteří se nedostanou na soupisku, mimo stadion; na Stínadlech může být jen 150 lidí včetně aktérů zápasu, funkcionářů, realizačního týmu, pořadatelů či novinářů. “Jsem při absenci Ljevy kapitán týmu, chtěl bych s kluky být, žít s mužstvem. Klidně bych byl podavač míčů, trávníkář. Ale nařízení je nařízení,” povzdychne si.

A návrat do hry v příštím týdnu? Jakub Mareš netuší, jaký jeho comeback může být, chybí mu prý především herní praxe. Ve středu by měl nastoupit do hry v Praze na Bohemce, avšak i nad tím, jak bude fungovat jeho tělo, prý visí otazník. “Hlavním problémem teď bude pro mě ten nahuštěný program. Ta dohrávka ligy bude hodně nestandardní, stejně jako byla nestandardní příprava. My, kteří jsme starší, bychom potřebovali víc regenerovat, regenerační linka ale nebude na stadionu k dispozici. Takže musíme dělat vše proto, abychom se udržovali – dobře jíst, hodně spát. Asi budeme hledat i alternativy,” podotýká zkušený fotbalista, který hrál i v zahraničí.