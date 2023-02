„Nepřímý volný kop je nařízen pokud se brankář dotkne míče rukou poté, co mu ho úmyslně nohou přihrál jeho spoluhráč, vyjma případu, kdy brankář zjevně kopnul nebo se pokusil kopnout míč, aby ho dostal do hry (viz výklad pravidel fotbalu 1. 7. 2022, str. 108). Komise konstatovala, že brankář Kovář chtěl míč uvést do hry a pokusil se ho kopnout, což se mu nepodařilo a míč si nechtěně zahrál směrem ke své brankové čáře, kde míč zastavil rukou, což bylo podle komise legitimní a rozhodčí nechali správně pokračovat ve hře,“ stojí v prohlášení.

Stížnosti po šlágru: Sparta chtěla penaltu, Zlín se zlobil kvůli gólmanově kiksu

Odchovanci Slovácka, který ve Spartě hostuje z Manchesteru United, za stavu 2:3 po malé domů obránce Sörensena na malém vápně nevyšla klička proti dorážejícímu útočníkovi Liboru Kozákovi a chybělo jen pár desítek centimetrů, aby se balon dostal za brankovou čáru. „Hned po té akci jsem si myslel, že jsem balon lízl, ale po zhlédnutí videa, jsem lízl Kovářovi nohy a on si ten balon ‚sklepl‘ sám na bránu,“ popsal situaci pro Deník zkušený forvard FC Trinity.

Někteří experti nesouhlasí

I když ještě loni by šlo o malou domů, podle nových pravidel se správně pokračovalo ve hře. Jenže vysvětlení šéfa Komise rozhodčích Radka Příhody, že Kovář chtěl míč rozehrát a pokusil se ho kopnout, někteří experti neberou.

„V jaký konkrétní moment se Kovář pokusil kopnout do balonu, aby ho dostal do hry?“ ptá se na twitteru Zdeněk Folprecht, bývalý ligový fotbalista a nyní televizní expert. „Vůbec nerozporuju to, že to rozhodčí Zelinka nemohl vidět a VAR do toho nemohl sahat. Pozastavuju se nad tím vysvětlením.“

Jeden důvod našel uživatel Venca Jareš. „Mám pocit, že KR dělá maximum pro to, aby našla důvody, proč nerozporovat rozhodnutí rozhodčího na hrací ploše/u VARu. Už takhle je asi rozhodčích málo a dávat další tresty se KR evidentně nechce. Ale ta úroveň je žalostná. Každý týden je to jinak a nikdo se v tom nevyzná.“

Zápas 21. kola FORTUNA:LIGY přinesl i další sporné momenty. Podle Komise rozhodčích Zelinka správně nařídil penaltu za ruku Sparťana Zeleného. „Ruka hostujícího hráče byla nad úrovní ramene a nebyla v přirozené poloze vůči pohybu těla,“ vysvětlila komise. Na druhé straně arbitr správně posoudil situaci po ruce Fantiše v 8. minutě. „Ruka bránícího hráče byla v přirozené poloze vůči pohybu těla,“ má jasno komise.

Příhoda a spol. naopak vyčetlo asistentovi Petru Líkařovi, že v hraniční situaci při úniku a následném gólu Jana Kuchty zvedl po dohrání akce praporek. „Asistenti jsou instruováni tak, aby v případě podobně hraničních situací ofsajd nesignalizovali. VAR v tomto případě nezasahoval, protože bez použití kalibrované ofsajdové čáry nelze s určitostí rozhodnout, zda se jednalo o ofsajd,“ uvedla v prohlášení Komise rozhodčích.

Sparta smutnit nemusela

Pokud by tedy pomezní Líkař nechal situaci dohrát a neodmával ofsajd, videorozhodčí Jan Machálek by rozhodnutí na hřišti nerozporoval a Kuchtův gól by platil. Fotbalisté Sparty smutnit ale nemuseli. Ve Zlíně zvítězili 3:2 a připsali si čtvrtou výhru v řadě. V Baťově městě to ale vůbec jednoduché neměli.

Šaškárna, reagoval Limberský na ruku slávisty. Sudího Klímu označil za lháře

Pražané sice po padesáti minutách vedli už 3:0, když se dvakrát trefil Tomáš Čvančara a jednou Ladislav Krejčí mladší, Moravané ale během pěti minut snížili po trefách Roberta Hrubého a Libora Kozáka z penalty. Domácím se však navzdory velkému tlaku vyrovnat nepodařilo, navíc je v 86. minutě oslabil po druhé žluté kartě střídající Martin Fillo.