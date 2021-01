„Máme tři body a vítězství, ale byla to dřina,“ ulevil si sparťanský kouč Václav Kotal. Ten tak povedeně oslavil svůj jubilejní 200. odkoučovaný zápas v nejvyšší soutěži.

Jeho svěřenci vybojovali v letošní části sezony sedm bodů z devíti možných, ale pokaždé je to stálo mnoho sil.

„Věděli jsme, že Boleslav má deset bodů a hraje o záchranu, že nás tedy nic lehkého nečeká. Kdyby Hanousek proměnil v prvním poločase tu stoprocentní šanci hlavou, tak by nás to trochu uklidnilo, ale musíme být za ty tři body rádi,“ pokračoval.

Radost mu udělal fakt, že do základní sestavy mohl po delší době nasadit uzdraveného stopera Čelůstku. Naopak na lavičce nechal sedět kapitána Dočkala. Zda to bylo kvůli upadající výkonnosti nebo údajné rozepři mezi nimi, to zatím zůstává utajeno.

Dobrá vizitka

Sparťané byli o poznání aktivnější, ale hosté odolávali a nenechávali favoritovi chvíli klidu. Nejlepší aktuální ligový střelec Juliš byl dobře hlídán, obrana hostů selhala pouze v 58. minutě, kdy se prosadil švédský útočník Karlsson. A když se několikrát skvěle ukázal brankář Nita, bylo jasné, že na Letné zůstanou všechny body.

„Pořád nám chybí trochu víc trpělivosti. Jsem rád za třetí utkání bez obdrženého gólu v řadě, to je dobrá vizitka. Nita podal výborný výkon, chytil tam dvě stoprocentní šance,“ chválil Kotal.

Na straně poraženého týmu bylo cítit zklamání. Výkony boleslavských fotbalistů jdou nahoru, ale čekání na ligové vítězství trvá už dlouhých osm kol, a to je dlouho. "Vzhledem k tomu, v jaké jsme situaci, potřebujeme každý bod. Branku jsme ale nevstřelili, a protože jsme inkasovali, nemohli jsme pomýšlet na lepší výsledek. Výkon nebyl špatný, ale je to bez efektu. Chtěli jsme být aktivní, napadat soupeře, vytvořit na něj tlak, aby neměl klid na rozehrávku. To se celkem dařilo, jen mě mrzí, že si neodvážíme lepší výsledek," postěžoval si trenér David Jarolím.

V příštím kole hraje Sparta opět doma, v malém pražském derby hostí Bohemku.

AC Sparta Praha – FK Mladá Boleslav 1:0 (0:0)

Branka: 58. Moberg Karlsson (Pavelka). Rozhodčí: Proske – Kotík, Paták. Žluté karty: 68. Vitík, 87. Vindheim – 61. Křapka, 63. Matějovský.

Sparta: Nita – Vitík, Čelůstka, Hancko – Vindheim, Sáček (62. Souček), Pavelka, Karabec (62. Dočkal), Hanousek (62. Plavšič) – Juliš (85. Kozák), Karlsson (78. Minčev).

Mladá Boleslav: Diviš – Řezník, Křapka (65. Jakub Klíma), Šimek, Preisler (84. Fulnek) – Douděra, Budínský (79. Mašek), Matějovský (65. Janošek), Pech, Ladra – Jiří Klíma (79. Škoda).