"Zápas jsme otočili společně s našimi fanoušky, protože nám dali energii. Bez ní bychom to nezvládli. Jedeme na vlně krásných emocí," rozplýval se po utkání nadšením trenér vítězného celku Martin Hašek.

Jeho tým upíjel z kalichu hořkosti opravdu hodně. V prvním poločase si brankář Fryšták srazil míč do vlastní sítě a krátce po změně stran přidal druhý gól Hanáků z penalty Plšek.

V té době by si na vítězství Bohemians nevsadil ani ten nejskalnější fanoušek zelenobílých barev.

Domácí ale rychle vrátila zpět do hry parádní trefa Podaného z trestného kopu.

"Tato situace nastartovala hráče i obecenstvo, najednou šlo vidět, že máme síly," pokračoval Hašek.

Za zvýšenou aktivitu byli hráči Bohemky odměněni vyrovnáním, o které se po rohovém kopu postaral Hůlka, a rázem to bylo 2:2.

"Za tohoto stavu jsem věřil, že ještě jeden gól dáme," přiznal kouč.

A měl pravdu. Ve čtvrté minutě nastavení prostřelil Reichla Bartek a Ďolíček explodoval radostí.

"Když jsem Davida viděl v šanci, věděl jsem, že gól dá. V takové spoustě pozitivních emocí to tak prostě muselo dopadnout. Hráči i diváci šli do pozitivního fanatismu a to je radost takový zápas koučovat," usmíval se.

Na jedné straně ohromný příval nadšení, na druhé pochopitelně smutek.

"Udělali jsme individuální chyby a utkání jsme nepochopitelně prohráli. Jsem z toho velice zklamaný, protože už je to poněkolikáté, kdy jsme v závěru přišli o body," nechápal olomoucký kouč Radoslav Látal.

Vršovičtí Bohemians tak i po třetím zápase sezony drží domácí neporazitelnost a v neúplné tabulce po šestém kole bodově srovnali právě Olomouc a Spartu.

Bohemians - Olomouc 3:2 (0:1)

Branky: 62. Podaný, 78. Hůlka (Jindřišek), 94. Bartek (Ugwu) - 39. Fryšták vlastní, 58. Plšek z penalty.

Rozhodčí: Lerch - Vaňkát, Ratajová

ŽK: Hronek, Ugwu - Látal, Jemelka, Beneš, Nešpor.

Diváků: 5 375.

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný (46. Vaníček) - Bartek, Jindřišek, Vacek (89. Rada), Podaný - Hronek, Keita (69. Ugwu), Vodháněl.

Olomouc: Reichl - Látal, Jemelka, Beneš, Kerbr - Houska, Greššák, Plšek (92. Tandir), Falta - Nešpor (85. Zmrzlý), Yunis (71. Pilař).