Můžou za to čtyři zápasy jako přes kopírák. Sigma v nich vedla, ale nakonec to dopadlo pokaždé stejně – remízou 1:1. Po poslední blamáži s Českými Budějovicemi, které si z Androva stadionu odvezly bod, přestože hrály víc než poločas o deseti, dal průchod emocím jak trenér Látal, tak střelec olomoucké branky Martin Nešpor. „Je to vizitka našeho týmu. Na lavičce může sedět Brückner, Uličný, nebo Guardiola, ale hrajeme my. Co fotbalu dáš, to ti vrátí. Dnešní generace hráčů nedává fotbalu vše,“ zlobil se a nešetřil v rozhovoru ani peprnými výrazy.

Třetí penalta na podzim. Čím to je? Jste ve správných prostorech?

Z mého pohledu jsou všechny stoprocentní. Tentokrát mě stáhl oběma rukama. Asi jsem ve správných prostorech. I když na druhou stranu, když Šimon Falta posílal centr v prvním poločase, tak bych tam měl být taky. A to jsem tam nebyl. Tam to byla zase moje chyba.

Počtvrté v řadě 1:1. Je to na hlavu?

Jestli se trenér naštval, tak se mu nedivím. Já sám jsem přímo nas**ný hodně. Když si vzpomenu na to, jak jsem fotbalově vyrůstal na Bohemians, tak si neumím představit, co by se tam v šatně dělo. Berte to tak, jak to říkám, ale dnešní generace lidí nedává fotbalu vše a pak tak to vypadá. Že si to pak někdo přečte, je mi v uvozovkách u pr****. Potřebuju to ze sebe dostat. Je to vizitka našeho týmu. Je to o povaze a charakteru. Hráči jako Sňozík, Hartig, Rychlík, kteří mě fotbalově vychovali, by si čtyři zápasy v řadě takhle utéct nenechali. Kopali by to na tribunu a nechali na hřišti duši. Po takovém zápase jako dnes by mě Hartig naháněl po šatně. To jsou ty vítězné typy, které milovaly fotbal.

Je to na nějaké týmové vyříkání, nebo něco podobného? Mám pocit, že se to pořád trochu opakuje a něco se vyříkává. Na začátku sezony jste zvládali zápasy dotáhnout. Proč teď zase ne?

Nejhorší je chybu hledat ve druhých. Často vzpomínám na hráče, které jsem v kariéře potkal a hledám nějaká přirovnání. David Jarolím mi vždycky říkal. Začni u sebe. Co do toho dáš, to se ti vrátí. Není to o pátrání, co dělá někdo jiný špatně a o povídání. Ráno máš vstát, jít na trénink a odmakat ho. Fotbal je o tom, co mu dáte a obětujete. Náš výsledek je, že jsme ztratili čtyři zápasy, přicházíme o body a o prémie. To jsou fakta. Jsou tu i další věci.

Povídejte..

Když si řekneme některé věci na rovinu, tak se hned někdo urazí. A pak si špitají ptáčci za zády. Pro mě to je nelidskost. Vůbec neberu, že bychom si měli něco povídat. Musíme začít tvrdou prací. Každý od sebe a makat od začátku do konce. Ne, že první poločas to jde a druhý ne. Čtyřikrát za sebou. To tady může být kdokoliv. Ve druhém poločase i o deseti byly Budějovice lepší než my, zaslouženě dali gól. To se nesmí stát.

Naznačujete, jako by v kabině nebylo vše v pořádku.

To není o kabině. Ani o počasí. Je to o nás, o naší koncentraci. Na lavičce může sedět Brückner, Uličný, Guardiola. Ale na hřišti jsme my. Je to o tom, jak k utkání přistoupíme. Čtyři zápasy za sebou se necháme zahnat. Nejsme koncentrovaní, neběháme, nebojujeme, ulevíme si. To není o tom, jestli se v šatně baví Tonda s Jirkou. Je to o přístupu k fotbalu. Dřív se to nestávalo. Já jsem v kariéře nezažil, kdybychom ztratili tolik zápasů. Omílám to dokola, že každý si musí sáhnout do svědomí, co tomu dává.

Když ale mluvíte o tom, že si neřeknete věci na rovinu a špitá se za zády, tak to nevypadá jako zdravé prostředí.

To ne, ale Česku je to asi normální. To je asi povaha české společnosti. Když někomu řeknete něco do očí, tak někdo to bere, ale u nás 95 procent ne a za zády vás sekají. Já jsem takový. Co na srdci to na jazyku. Někdo si toho váží, někdo to bere, že vyvolávám konflikt. V Boleslavi, na Spartě, v Polsku to tak fungovalo. Z mého pohledu je okecávání a neříkání si pravdy to nejhorší.

Může hrát roli uspokojení, že jste v tabulce nahoře a po letech je relativně klid?

Každý hráč by na to asi odpověděl jinak. Já to beru tak, že jdu vyhrát každý zápas. Uspokojení nemám. Po ztrátě tolika bodů jsem to chtěl napravit. Je to ale pořád jako přes kopírák. Když si to pustíme, je to stejné. Přestaneme běhat a bojovat a koukáme na časomíru, že čas uteče. Jsem z toho zdeptaný. Rozjeli jsme sezonu skvěle a teď je to takové. Ale zase nemá cenu podléhat přehnané panice. S tím, co se stalo už neuděláme nic. Ale není to ztracené. Teď musíme jít do zápasu s Baníkem a to je na fotbale zase krásné, že tam to můžeme napravit.