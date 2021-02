„A vždycky, když se hraje s Bohemkou a někdo si mě zavolá na rozhovor, tak je jasné, na co se bude ptát,“ usmívá se třicetiletý útočník. „Pořád je to pro mě velká srdcovka. Když jste někde od 12 let, tak vám klub přiroste k srdci. Bohemka mi dala příležitost nakouknout do profesionálního fotbalu. Je to speciální,“ vyznal se.

O tom, jak se učil od matadorů Nikla, Hartiga či Slezáka i o tom, proč byl nakonec vlastně rád, že kvůli trestu nenastoupil do posledního zápasu se Spartou vyprávěl v obsáhlém předzápasovém interview.

Martine, proč vlastně právě Bohemka, když váš táta je slávista.

Vyrůstal jsem na vesnici za Prahou a byl jsem trochu hyperaktivní dítě. Přes jednu paní mě rodiče dostali na základní školu, která byla pod křídly Bohemky. Tělocvikář Ondřej Lunga tehdy trénoval v klubu můj ročník a přes hodiny tělocviku jsem se dostal právě tam. Kdyby to byla jiná škola, tak jsem možná byl někde jinde.

Prorazil ještě někdo z vašeho ročníku do ligy?

Právě vůbec. Jen v ročníku 89 byl Honza Morávek, který je dnes v Augsburgu. Ani já jsem na to moc nevypadal. Byl jsem vždycky spíš mezi posledními, o kterých se rozhodovalo, jestli zůstanou, nebo půjdou do nějakého menšího týmu v Praze. Asi pílí a cílevědomostí jsem se do toho vždycky zakousnul a nakonec jsem se tam udržel a postupnými kroky stoupal.

Už to není jen mydlení a souboje

Už v dřívějších rozhovorech jste mluvil o tom, jak jste se v Ďolíčku v začátcích učil od zkušených matadorů. Od koho jste odkoukal nejvíc?

Ta výchova byla jinačí, než je teď. To už jsme rozebírali mnohokrát. Musím děkovat všem, kteří tam tehdy byli. Marek Nikl, Radek Sňozík, Lukáš Hartig, Pavel Lukáš, to byla taková osa, která mě vychovávala. Byla to taková slabší vojna. Každý trénink jste musel odmakat naplno. Vůbec nic vám nedali zadarmo. Pozici jste si museli vybudovat a nebylo to nic jednoduchého. Když ale viděli, že nic nevypustíte, tak vás vzali mezi sebe. Ale nebyli to jen hráči. Ředitele klubu tam dělal Lukáš Přibyl, který mě strašně moc ovlivnil. Byl tam Pavel Hoftych, který mi dal šanci v lize, asistent Medynský, Vláďa Suchý v představenstvu, na toho moc rád vzpomínám.

To vás zformovalo do role útočníka, který je bojovný a nic nevypustí?

Měl jsme to takhle i v mládeži, že jsem tomu dával všechno. Lhal bych, kdybych řekl, že jsem nic neodkoukal od Hartiga nebo od Dalibora Slezáka. Určitě mě to ovlivnilo. Pavel Hoftych mi to pořád říkal, ať po nich koukám a když nevím, tak se na něco zeptám. Oni byli vždycky otevření v komunikaci. Byla to dobrá stará škola. Nechali na hřišti duši a chtěli se v každém zápase vyždímat na maximum. Jsem rád, že jsem to zažil.

Kdybyste v neděli dal gól, slavil byste?

Kdybych se trefil, byl bych šťastný. Hlavně, aby to vedlo ke třem bodům.

Co od zápasu očekáváte? Boj na písku?

Když jsem viděl zápas z Ďolíčku v televizi, tak bůhví, jak to bude vypadat, až tam přijedeme. Trávníky nejsou teď ideální. Na druhou stranu u nás v Olomouci patříme rozhodně mezi lepší týmy. Klobouk dolů, jak se o něj naši trávníkáři starají.

Bohemka už ale není jen bojovné mužstvo jako v minulosti. Souhlasíte?

Ano. Trenér Klusáček s Erichem Brabcem tam odvádějí výbornou práci. Hra Bohemky už není založená jen na mydlení a soubojovosti. Líbili se mi v utkání se Spartou. Byli organizovaní, nenechali jí místo pro rozehrávku. V mnoha pasážích zápasu byli lepší.

Na co si dát pozor? Na útočníka Necida?

Určitě. Tomáše si dobře pamatuju, ještě když hrál v Legii Varšava. Tam mu to moc nevyšlo. Bohemce ale pomáhá. Dal nějaké góly. Je nebezpečný ve vápně. Hlavně se ale musíme vyrovnat v zarputilosti. V každém minisouboji být úspěšnější. A ukázat touhu po vítězství.

Taky by to chtělo dát si pozor a nevyrobit penaltu. Počet pokutových kopů proti Sigmě je nezvykle vysoký.

Celkově VAR přináší hodně penalt v celé lize. Myslím, že jich zároveň i dost kopeme. Je to asi na delší debatu. Každá je trochu jiná. Penalta jakou udělal Ondra Zmrzlý, je nešťastná. Taková jako udělat Lukáš Greššák, to je zase z mého pohledu blbost. Těch se musíme vyvarovat. Jinak mám ale na VAR rozpolcený názor. Když jsem třeba koukal na penaltu pro Slavii s Příbramí.

Sparta? Hodně sil a nemáme nic

Jak jste vlastně prožil zápas proti Spartě, který jste vynechal kvůli kartám?

Na jednu stranu mě hrozně mrzelo, že nehraju. Ale na druhou jsem byl asi rád, že tam nejsem. Nejspíš bych rozkousal to pletivo, co tady máme. Už se nám to dvakrát stalo s Bohemkou, že vedeme 2:0 a prohrajeme 3:2. Když jsem viděl, jak jsme hráli, jak jsme byli agresivní, presovali jsme je, Sparta neměla nic. Mojma Chytil, Kryštof Daněk, Pablo hrál výborný zápas. Odvedli skvělou práci. Bohužel ve druhém poločase, když jsme dostali gól, tak se mi zase zdálo, jako kdybychom přestali věřit sami v sebe a bylo jen otázkou času, kdy dostaneme další gól. Stálo nás to hodně sil, ale nakonec nemáme nic.

Objevil se i názor, že v kritické chvíli na stadionu chyběli fanoušci. Že by plný stadion dodal týmu energii a mužstvo by to zvládlo. Ovlivňuje kulisa výkon až do takové míry?

Můj osobní názor je, že ne. Ale každý to má asi trochu jinak. Je to rozhodně příjemnější a pozitivnější, když váš ženou dopředu. Že by mě to ale nějak ovlivnilo, tak to bych zase neřekl. Já si nepřipouštím, že když dostaneme gól na 2:1, tak že bychom mohli zase prohrát, nebo že by mi museli nějak pomoct diváci. Pochopitelně bych byl ale rád, kdyby fanoušci na tribuny zase mohli. Je to příjemné, když cítíte od nich podporu.

Jak se těšíte na štaflovou tribunu v Ďolíčku.

Když jsem to viděl, tak to zahřálo u srdce. Je to paráda, jak lidi stojí za klubem a dýchají za něj. Že jsou schopní přinést štafle a stát za tím betonovým plotem. Asi by si z toho měli lidé v Čechách brát příklad. Bohužel my se plácáme po zádech, že jsme hokejový, nebo fotbalový národ. Ale když to pak vidíte v Anglii nebo ve Skotsku, tak to je ještě úplně něco jiného. Tam je to náboženství. Bohužel mám pocit, že celkově jde u nás sport ve společnosti trochu stranou. Pro mě existoval jenom balon, dnes děti sedí víc u počítače a pak ani ke sportu logicky nemají takový vztah jako v cizině.

Bohemians - Sigma

Výkop: neděle 14. února, 14:00.

Rozhodčí: Julínek – Horák, Melichar – Zelinka (video).

Bilance: 33 6-14-13 31:51.

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Le Giang – Dostál, Krch, Hůlka, Vondra – Vaníček, Květ, Jindřišek, Vodháněl – Necid, Hronek.

Olomouc: Mandous – Sladký, Beneš, Poulolo, Zmrzlý – Zahradníček, Breite, Greššák, Daněk, Hála – Nešpor.

Absence: Bartek, Köstl, Pokorný, Schumacher, Valeš (všichni zranění) – Hubník, González (oba 4 ŽK), Houska, Kerbr, Šíp (všichni zranění), Vepřek (nejistý start).