Sobotní výsledky nejvyšší fotbalové soutěže znamenaly, že v nedělním duelu Karviné se Spartou se hrálo o špici tabulky. Nakonec se povedlo vyhrát favorizovaným Pražanům, kteří rozhodli utkání zlepšeným výkonem ve druhé půli.

Karviná se zvučného soupeře nezalekla, nicméně první šance náležela ve 14. minutě Spartě. Na Hložkův centr jen těsně nedosáhl Vindheim. O minutu později zakončoval hlavou L. Krejčí mladší, Bolek mezi karvinskými tyčemi byl připraven. Pak si na Dočkalův centr naskočil Hložek a přestřelil.

Do vedení šla ale Karviná, když se přes Twardzika dostal míč k Ostrákovi, který prokázal jednu důležitou vlastnost – nebál se jít do souboje jeden na jednoho ve vápně, jeho ránu Heča vyrazil, ale jen k Papadopulosovi, který poslal svůj tým do vedení – 1:0.

Sparta se pokoušela znovu o zteč karvinské svatyně ze vzduchu, Hložek ale opět nemířil přesně.

A tak udeřili znovu domácí, tentokrát za vydatné podpory sparťanů. Na Ostrákovu uličku si naběhl Bartošák, jehož přízemní centr před vápno si do vlastní sítě usměrnil Lischka – 2:0.

Ve 41. minutě se hosté dočkali snížení, když Vindheim našel ve vápně Hložka a ten parádně zavěsil střelou o břevno – 2:1.

Povzbuzení sparťané se pak dočkali i vyrovnání, když Twardzik skluzem ve vápně zasáhl Hložka, ten se ochotně svalil a arbitr Proske nekompromisně diktoval desítku. Dočkal se z ní nemýlil – 2:2.

Sparta otočila skóre

Nástup do druhého dějství patřil Pražanům, když v 53. minutě odcentroval Lischka přesně na hlavu L. Krejčího mladšího a Sparta otočila skóre – 2:3.

Domácí se ještě nestihli vzpamatovat z šoku, když Sáček oslovil přihrávkou Hložka, ten se prohnal po levé straně hřiště, zbavil se Bartošáka a nekompromisně zavěsil – 2:4.

Pražané pak kontrolovali hru, ale Slezané srdnatě bojovali a nepouštěli už hosty do jasné šance. S výjimkou 82. minuty, kdy hosté zakončili akci střídajících hráčů. Ladislav Krejčí našel ve vápně Kozáka, a ten usměrnil balon přesně k tyči – 2:5.

Poslední šance náležela domácím, Ostrák se v šestnáctce hezky uvolnil, ale vysoko přestřelil.

Ohlasy trenérů

Juraj Jarábek, trenér Karviné: „Sehráli jsme podobný zápas jako na jaře, tam jsme vedli 1:0, dnes dokonce 2:0, ale nakonec jsme prohráli. Sparta má výborné útočníky, kteří dokázali potrestat naše chyby. Prostě ukázali kvalitu. U nás byly vidět dobré výkony, ale i slabší v obraně. Tam nás ve druhé půli trochu opustila agresivita. Od stavu 2:3 bylo skoro po zápase, ale tým ukázal charakter a pořád bojoval. Nechtěli jsme hrát se Spartou úplně otevřenou partii, to by byla sebevražda, ale do stavu 2:0 se nám dařilo ji aktivně napadat a neslo to ovoce. Soupeř ale vyhrál zaslouženě.“

Václav Kotal, trenér Sparty: „Prohrávali jsme, ale nehráli jsme špatně ani do toho stavu 2:0, třeba Hložek tam měl dvě hlavičky, takže bylo vidět, že si šance dovedeme připravit. Průběh utkání ale ovlivnily ty dva góly, které jsme inkasovali. Ale věřím, že máme kvalitní mužstvo, abychom dávali góly. Samozřejmě přitom i nějaké dostanete, což byl dnešní případ. Hráli jsme na tři vzadu a to jsou chyby více vidět. Jestli bylo snazší, že s námi Karviná chtěla hrát fotbal, to nedokážu posoudit. Rozhoduje efektivita a soupeř dnes v prvním poločase efektivní byl, my tolik ne. Ale pak jsme se prosadili kvalitou, a to je pro mě rozhodující.“

MFK Karviná – Sparta Praha 2:5 (2:2)

Branky: 23. Papadopulos, 28. vlastní Lischka – 41. a 56. Hložek, 45+1. z pen. Dočkal, 53. L. Krejčí ml., 82. Kozák. Rozhodčí: Proske – Caletka, Dresler. Bez ŽK. Diváci: 2914.

Karviná: Bolek – Santos, Šindelář, Twardzik – Ndefe, Smrž (71. Marek Hanousek), Mangabeira (87. Jursa), Qose (61. Mikuš), Bartošák (87. Janečka) – Ostrák, Papadopulos (87. Tavares). Trenér: Jarábek.

Sparta: Heča – Plechatý, Čelůstka, Lischka – Vindheim (70. L. Krejčí), Sáček, Ladislav Krejčí ml., Dočkal, Matěj Hanousek – Juliš (76. Kozák), Hložek (85. Karlsson). Trenér: Kotal.