V minulé sezoně nastřílel v libereckém dresu osm gólů, těsně před startem nové sezony FORTUNA:LIGY se ale rozhodlo, že už ho přes hlavu přetahovat nebude a místo něj dostane rudý. Třiadvacetiletý nigerijský útočník Victor Olatunji podepsal víceletý kontrakt na Letné a je tak čtvrtou letní posilou Sparty.

Liberecký kanonýr Victor Olatunji přestoupil na Spartu. Typologicky jde o náhradu za odešlého Tomáše Čvančaru. | Foto: AC Sparta Praha

„Přestupuje k nám hráč se zajímavými fyzickými a rychlostními parametry. Jedná se typologicky o útočníka, kterého v kádru aktuálně nemáme. Victor má potenciál se v našem prostředí nadále rozvíjet, i to je klíčový důvod, proč ho přivádíme," řekl pro klubový web sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Svými parametry a gólovým apetitem by měl nahradit Tomáše Čvančaru, který před pár dny přestoupil do německého Mönchengladbachu. Vedení klubu z Letné avizovalo, že pokud k tomuto transferu dojde, bude chtít přivézt někoho podobného. A to je právě Olatunji.

Ten se z Nigérie dostal do Evropy přes Inter Bratislava. Poté si vyzkoušel fotbal v Rakousku (Mattersburg) a na Kypru (Oroklini a Larnaka). Pak následoval přestup do Liberce. V minulé sezoně se trefil i do sítě Sparty. Bylo to v penaltovém rozstřelu při čtvrtfinále MOL Cupu, jeho gól ale k postupu Severočechů nestačil.

