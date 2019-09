V 66. minutě totiž dorazil míč právě po střele svého spoluhráče a zaznamenal tak svůj premiérový gól v české nejvyšší soutěži.

Pětadvacetiletý univerzál z Nizozemska, který může hrát vpravo i vlevo, a v obraně i v záloze, absolvoval v české FORTUNA:LIZE desátý zápas a pomalu vstřebává dojmy z cizího prostředí.

Gigli, po vítězství 2:0 a posunu v tabulce musíte být asi všichni spokojení, je to tak?

Přesně! Vydřeli jsme z venkovního zápasu tři body, to je vždy maximální důvod ke spokojenosti. Hráli jsme opravdu dobře.

Věděl jste o tom, že Karviná doposud v Příbrami neuhrála nikdy ani bod?

Zaslechl jsem to, v týdnu se o tom kluci bavili. O to větší motivaci jsme měli. Potřebovali jsme uspět i tak, tabulka je dole hodně vyrovnaná.

Vy sám jste přispěl k výhře premiérovým gólem v karvinském dresu. Jak se může pravý bek ocitnout úplně sám před brankářem soupeře?

Jednoduše jsem tam dovíral stranu. Viděl jsem, že Vojta Smrž se chystá na střelu, tak jsem předpokládal, že by jeho ránu mohl gólman vyrazit. Že to vyrazil zrovna přede mně, to už byla náhoda. Já byl včas připravený do toho jít a vyšlo mi to.

Patříte do sestavy s druhou nejlepší obranou v celé FORTUNA:LIZE. Čím si to vysvětlujete?

Tvrdou prací v tréninku! Trenér nás k tomu nabádá. Důležitá je také komunikace a důrazná hra v osobních soubojích.

Můžete po deseti odehraných zápasech už říct, jak jste se sžil s českou nejvyšší soutěži po letním příchodu do Karviné?

Stále si ještě zvykám. Je to tady hodně fyzicky náročné, ale technicky jsem silný, takže je to jen o tom zkombinovat techniku s kondicí, na kterou se v Česku hodně dbá, jak jsem už zjistil.

A už jste si zvykl na delší cestování?

Zpočátku jsem byl překvapený. V Holandsku jsou vzdálenosti k jednotlivým soupeřům maximálně do tří hodin jízdy (což je logické, neboř Nizozemsko je rozlohou dvakrát menší než Česká republika - pozn. aut.). Tady jsem zažil i sedm hodin autobusem do Teplic. Přestože cestujeme autobusem nebo vlakem, tak jsem si myslel, že bychom mohli využívat někdy i letadlo (smích). Fakt! Ale v pohodě, autobusy a hlavně vlaky jsou u vás velmi pohodlné, takže se mi cestuje dobře a já aspoň můžu pozorovat místa po vaší republice.