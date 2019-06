Šestadvacetiletý útočník s osmi prvoligovými starty je v Karviné od prvního dne přípravy. Absolvoval už soustředění v polské Ustroni.

„Bylo vidět, že už je to první liga. Perfektní servis, náročné tréninky,“ uznal Petráň. „Pan Straka to chtěl hodně dynamické, byl to takový náročný běhavý styl, abychom si na to zvykli i směrem k lize a hráli týmově,“ přiblížil po příjezdu.

Karviná se o něj zajímala už v dřívější době. „Ano, s panem Vlkem jsme seděli v Pardubicích už dřív, tehdy to ale nedopadlo. Až teď,“ doplnil Petráň.

„Od Michala si slibujeme kvalitu v ofenzivě, je to útočník s čichem na góly, takže by měl i nějaké nastřílet,“ konstatoval sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

V pěti sezonách v dresu Pardubic nastřílel rodák z Chrudimi čtyřicet gólů. „Mám radost z toho, že se výkonnostně zase můžu posunout o něco výš. Už jsem to potřeboval. Vážím si toho, že o mě Karviná projevila zájem a mám radost, že se kluby domluvily,“ prozradil Petráň.

Odchovancem AFK Chrudim stihl během kariéry jen osm prvoligových startů za České Budějovice, v minulých sezonách byl však nejlepším střelcem druholigových Pardubic. V té poslední zaznamenal jedenáct tref v šestadvaceti zápasech.