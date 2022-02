"Daniela Filu sledujeme dlouhodobě. Po přesunu z Brna do Boleslavi dokázal, že se dokáže prosadit i na úrovni nejvyšší soutěže. Má v sobě obrovský potenciál. Věříme, že se ho Danovi podaří ve Slavii naplnit. David Jurásek se dokázal přes svůj velmi mladý věk prosadit do základní sestavy Mladé Boleslavi a na podzim patřil k nejlepším levým obráncům v lize. Věříme, že má před sebou velkou budoucnost a bude pro Slavii platnou posilou," přeje si sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Oba mladíci přišli do Mladé Boleslavi až před aktuální sezonou. Ex-brněnský útočník Fila si za středočeský klub připsal dvacet startů v nejvyšší soutěži, z toho pět v základní sestavě, vstřelil čtyři góly. Levý obránce Jurásek přestoupil z Prostějova a za Boleslav si odbyl prvoligový debut. Během podzimu se v sestavě objevil patnáctkrát, z toho většinou od úvodních minut.

Čerství slávisté se už nemohou dočkat, až se zapracují do kádru Jindřicha Trpišovského a vyběhnou na hřiště. "Cítím se skvěle, jsem natěšený. Jsem moc rád, že jsem dostal příležitost se připojit ke Slavii. Je to podle mě nejlepší klub v Česku. Je tady skvělé zázemí, fanoušci, všechno. Je to Slavia, jsem nadšený. V první řadě bych chtěl přesvědčit všechny lidi, že sem patřím, že to není omyl. Taky bych chtěl vybojovat titul,“ podělil se jednadvacetiletý Jurásek o dojmy po podpisu smlouvy.

V boleslavské kabině seděli během podzimu se slávistickými legendami. "Marek Suchý i Milan Škoda jsou hrozně fajn chlapi, v kabině mi dost pomohli. Marek Suchý, protože hraje stopera, mi pomohl k tomu, abych byl pro tým platnější v obraně. Oba jsou v kabině fakt super. Škoďák má určitě radost, přestup se mnou dost řešil. Věřím, že mi to přejí," usmíval se Jurásek. "Byl jsem překvapený, že přišel hrát do Boleslavi. Měl jsem z něj velký respekt, protože to je legenda jak ve Slavii, tak v České republice. Hodně mi pomohl, vzal si mě jako svého syna a pomohl mi na hřišti i mimo něj," vypráví Fila o legendárním slávistickém kanonýrovi.

V Edenu by si přál pokračovat v pravidelném gólovém přídělu. "Moje cíle ve Slavii jsou samozřejmě ty nejvyšší, stejně jako cíle Slavie. Jsem mladý hráč, takže chci být platným hráčem, pomoct týmu, jak to půjde, sbírat minuty a pomoct góly, což se od útočníka očekává," přeje si Fila.

Pro oba mladíky bude plusem, že přišli společně. "Davida znám už od svých patnácti let, i když jsme šli každý trochu jinou cestou, tak nakonec jsme se potkali v Boleslavi. Známe se dobře a jsme rádi, že sem jdeme oba. Bude to pro nás v úvodu lehčí. Je to lepší, než kdybych šel sám, přece jenom je tu spousta lidí a hráčů, které neznám," přiznal Daniel Fila.

Podle informací z médií měla Boleslav vyinkasovat za přestupy částku převyšující padesát milionů korun. Kromě toho získala i zanedlouho devatenáctiletého Kryštofa Obadala.

Ten začínal s fotbalem v Uherském Brodu, ještě v žákovské kategorii ale zamířil do Slovácka a o tři roky později do Slavie. Loni byl už na cestě zpět na Slovácko, nakonec se ale do Edenu vrátil. V podzimní části nastupoval za třetiligovou rezervu, v prvním týmu se jednou objevil mezi náhradníky. Na prvoligový start tak dosud čeká.