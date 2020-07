Dva roky a dost! Marek Jankulovski končí coby sportovní ředitel fotbalového Baníku Ostrava. Třiačtyřicetiletý bývalý hráč slezského klubu, úspěšný reprezentant a vítěz Ligy mistrů se rozhodl po dohodě s majitelem Václavem Brabcem nepokračovat. V Baníku však Jankulovski zůstává, je novým předsedou dozorčí rady.

Předsezonní tisková konference FC Baník Ostrava, 10. července 2019 v Ostravě. Na snímku Marek Jankulovski. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Už při svém nástupu do funkce jsem avizoval, že to pro mě nebude jednoduché a jdu do toho bez předchozích zkušeností. Obě sezony hodnotím po dlouhých letech jako úspěšné, ale rozhodl jsem se, že už dále v této funkci, která vyžaduje každodenní nasazení, pokračovat nebudu,“ zdůvodnil své rozhodnutí pro klubový web Marek Jankulovski.